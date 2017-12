LIVE Inter-Lazio, Serie A in DIRETTA: 0-0. Finisce a reti bianche: tante emozioni ma zero gol

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Lazio, big match della 19^ giornata della Serie A 2017-2018. È una sfida d’alta quota, col sapore di Champions League.

Sono momenti differenti per le due squadre. L’Inter non se la passa bene. I nerazzurri avevano cominciato bene la stagione, arrivando fino al primo posto della classifica; da lì, però, due passi falsi consecutivi in campionato e, dulcis in fundo, il Derby di Coppa Italia perso contro il Milan ai supplementari. Inevitabile parlare di crisi. Gli uomini di Luciano Spalletti appaiono scarichi e sfiduciati. Serve una vittoria per ripartire, ritrovare fiducia e rilanciarsi in classifica. Quest’oggi, però, l’Inter affronta la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi sta viaggiando ad un ritmo impressionante e con una partita in meno è a soli 4 punti dai nerazzurri, ovvero dall’ingresso nella zona di classifica che vale la Champions League. I biancocelesti hanno tutte le carte in regolare per poter provare il colpaccio. Sarà anche la sfida tra due bomber di razza come Mauro Icardi e Ciro Immobile.

Ci attende una grande sfida per chiudere degnamente l’anno calcistico. Il calcio d’inizio sarà alle 18.00. Noi seguiremo la partita in tempo reale, minuto dopo minuto, raccontandovi tutte le emozioni. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Inter-Lazio!













94′ FINISCE QUI! 0-0 TRA INTER E LAZIO!

92′ Sul cross di Joao Mario De Vrij mette la palla fuori

92′ Calcio d’angolo per l’Inter: Bastos prolunga fuori il cross di Joao Mario

91′ Combinazione in area tra Immobile e Parolo: sulla palla di ritorno Santon protegge l’uscita del pallone

90′ Quattro minuti di recupero

88′ Perisic riceve al limite dell’area spalle alla porta e prova il tiro al volo in girata. La palla è fuori bersaglio ma interviene Icardi di testa, in maniera involontaria: palla fuori ma c’era fuorigioco

85′ L’Inter ci prova! Azione personale di Perisic che arriva sul fondo e mette il cross basso. De Vrij salva la Lazio anticipando Icardi all’ultimo

84′ Ultimo cambio della partita: Brozovic prende il posto di Borja Valero

83′ Prova il tiro improvviso da lontano Nani: pallone basso, blocca Handanovic

83′ Lungo traversone di Joao Mario, dal lato destro. Perisic colpisce di testa da fermo ma la palla si spegne debolmente tra le braccia di Strakosha

82′ Cambio nell’Inter: esce Dalbert ed entra un applaudito Cancelo. La Lazio si gioca l’ultima sostituzione: entra Nani al posto di Milinkovic-Savic

79′ COS’HA SBAGLIATO FELIPE ANDERSON!!! OCCASIONE CLAMOROSAAAAA! Palla persa sulla trequarti dall’Inter, Felipe Anderson lancia Immobile che si invola sulla destra e mette il cross basso arretrato. Lo stesso Felipe Anderson arriva in corsa ma mette incredibilmente a lato della porta il pallone!

78′ Sfuma il contropiede della Lazio. Immobile porta palla centralmente ma arrivato al limite dell’area sbaglia il tocco per Felipe Anderson, anticipato facilmente da Santon

77′ Ammonito Radu. Intervento in scivolata fuori tempo su Perisic

74′ Sul cross di Felipe Anderson Immobile aggancia ma non riesce a concludere, poi Perisic allontana

73′ ANCORA HANDANOVIC!! Sugli sviluppi dell’azione una deviazione di Rocchi dà la palla a Parolo. La conclusione bassa vede ancora la risposta del portiere dell’Inter, che mette in angolo di piede

73′ Crossa Lukaku su azione d’angolo: palla allontanata dalla difesa dell’Inter

73′ MIRACOLO DI HANDANOVIC!!!! Accelerazione improvvisa di Felipe Anderson: fa secco Skriniar e spara il destro, ma la risposta di Handanovic è da applausi

72′ Ammonito Vecino. Aveva commesso un fallo in precedenza su Parolo: Rocchi ha atteso la fine dell’azione della Lazio. Primo cambio per l’Inter: Joao Mario entra al posto di Candreva

68′ Felipe Anderson prova ad impensierire Handanovic con un tiro-cross. La palla finisce larga sul secondo palo, con lo sloveno che controllava la traiettoria

66′ Ammonito Santon. Il difensore ha commesso fallo dopo aver perso palla su Lucas Leiva, interrompendo il contropiede laziale

65′ Corner per la Lazio: Cancelo respinge in angolo il cross di Lukaku. Sul cross dalla bandierina Handanovic respinge di pugno il traversone di Felipe Anderson

64′ Secondo cambio per la Lazio: esce Luis Alberto ed entra Felipe Anderson

60′ NON C’È CALCIO DI RIGORE! Rocchi rivede l’episodio con l’aiuto del Var e decide di non concedere il penalty

59′ CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO!!!! Slalom di Milinkovic-Savic, palla deliziosa per Immobile: l’attaccante prova il cross basso dall’interno dell’area di rigore, la palla rimpalla sul piede e poi sul braccio di Skriniar e Rocchi fischia rigore. Ma c’è la verifica del VAR!

57′ Lazio in affanno! Sugli sviluppi del corner Milinkovic-Savic allontana sui piedi di Icardi, che dal lato destro prova il tiro: palla fuori bersaglio. Primo cambio nella Lazio: Lukaku prende il posto di Lulic

56′ Ancora Strakoshaaaaaa!! Azione insistita dell’Inter: palla di Perisic per Borja Valero, che supera con una finta Lucas Leiva e spara il destro, su cui l’albanese si distende e mette in corner

54′ Ancora Inter. Candreva arriva sul fondo, crossa, ma Marusic svetta e anticipa tutti

49′ Parte forte l’Inter. Candreva cerca il cross lungo da destra. La palla attraversa tutta l’area, verso Icardi, ma De Vrij interviene proprio all’ultimo minuto, anticipando l’attaccante nerazzurro

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO!

FINISCE IL PRIMO TEMPO! L’arbitro Rocchi non fa battere l’angolo e fischia la fine della prima metà di gara: 0-0

47′ TRAVERSAAAAAAAAAA!!! Luis Alberto crossa, Borja Valero prolunga e la palla si stampa sulla traversa, prima di spegnersi sul fondo!!!

47′ Calcio d’angolo per la Lazio. Milinkovic-Savic si libera con astuzia di Cancelo ma subisce il ritorno del portoghese

46′ Crossa direttamente Cancelo stavolta: Parolo interviene sul primo palo, poi Milinkovic-Savic allontana il pallone

46′ Santon arriva sul fondo ma viene fermato da Marusic. Ennesimo calcio d’angolo per l’Inter

45′ Ci saranno due minuti di recupero

43′ Niente da fare per Ranocchia. Il difensore si è accasciato nuovamente, tenendosi il ginocchio per il dolore

41′ Contropiede dell’Inter: Borja Valero lancia in verticale per Icardi, che attende Perisic e lo serve in area ma De Vrij è puntuale nella chiusura

38′ Gioco fermo: a terra Ranocchia, rimasto a terra dopo uno scontro con Luis Alberto al limite dell’area

33′ Altro corner corto, Cancelo crossa al centro dell’area, Radu e Strakosha mettono fuori. La Lazio prova il contropiede: Milinkovic-Savic serve Luis Alberto sulla sinistra ma Borja Valero rimonta e ferma lo spagnolo

32′ Cross di Perisic deviato da Marusic: ancora calcio d’angolo per l’Inter

31′ Angolo battuto corto da Candreva, palla allontanata dalla difesa della Lazio sul cross da fuori

30′ Perisiccccccccc! Che risposta di Strakosha!!! Azione di Borja Valero sulla sinistra: sul cross arriva Perisic che sul destro al volo trova una gran parata di Strakosha!

28′ Corner corto. La palla arriva a Lucas Leiva che dai 25 metri controlla e prova la conclusione, alta

27′ Ritmo alto. Ora è la Lazio a poter usufruire di un calcio d’angolo: Cancelo prolunga in corner un lungo cross da destra di Marusic

24′ Angolo battuto corto ma il tiro-cross di Perisic è respinto. La palla, poi, finisce a Strakosha

24′ Calcio d’angolo dell’Inter: deviazione di Marusic sul cross di Perisic

22′ Ancora Lazio: Milinkovic prova la palla profonda per Immobile ma Ranocchia è attento e fa buona guardia

21′ Cross di Lucas Leiva dalla trequarti, sugli sviluppi del corner. Bastos colpisce di testa e manda alto ma c’era fallo su Ranocchia

20′ Altro corner per la Lazio! Milinkovic arriva alla conclusione dal limite: gran botta centrale a cui Handanovic risponde con i pugni, mettendo in angolo

18′ Sull’azione d’angolo la palla arriva ad Immobile, sul lato sinistro dell’area di rigore. Il tiro dell’attaccante biancoceleste finisce alto

16′ Ancora Lazio pericolosa! Immobile si invola in contropiede, poi in area tiene palle ed attende l’arrivo di Lucas Leiva. La conclusione del brasiliano è respinta da Skriniar. Sarà calcio d’angolo per la Lazio

14′ Si fa vedere la Lazio in contropiede! Lunga discesa centrale di Milinkovic-Savic, che arriva fino al limite dell’area e serve Luis Alberto largo a sinistra. Lo spagnolo prova il tiro-cross basso su cui Handanovic si distende e blocca

13′ Candreva dalla bandierina, palla messa fuori dalla difesa della Lazio, attenta fin qui sulle palle alte

13′ Altro corner per l’Inter. Azione a due tra Candreva e Cancelo, poi De Vrij devia il cross dell’italiano

12′ Marusic prova l’azione di contropiede arrivando il cross da destra. Palla tra le braccia di Handanovic

10′ È Candreva a battere il calcio d’angolo. Parolo prolunga sul secondo palo dove Gagliardini commette fallo su Immobile

9′ Primo calcio d’angolo della partita. Lo batterà l’Inter, dopo che Parolo ha allungato fuori un cross da destra di Candreva

7′ Si fa vedere la Lazio. Lulic affonda sulla corsia sinistra, arriva al cross ma Ranocchia mette fuori

4′ Grande intensità e ritmi elevati in questo avvio. L’Inter pressa molto alto nella metà campo difensiva della Lazio, che ha già perso qualche pallone di troppo in disimpegno

2′ Si fa subito vedere l’Inter: Candreva salta Radu sulla destra e arriva al cross, intercettato da De Vrij

1′ FISCHIO D’INIZIO! SI COMINCIA!

18.01 Formazioni schierate in campo per l’inno della Serie A: manca poco!

17.58 Stanno entrando in campo le due squadre

17.53 Le squadre stanno per scendere in campo

17.45 Non manca molto al fischio d’inizio della partita!

17.41 Ci saranno 60mila spettatori sugli spalti

17.38 Sarà anche una sfida nella sfida tra i due bomber di questa Serie A: Mauro Icardi (17 gol) e Ciro Immobile (16)

17.30 La Lazio, invece, sta disputando un’ottima stagione. I biancocelesti hanno un’occasione ghiotta: vincendo scavalcherebbero la Roma, arrivando in zona Champions in quarta posizione e portandosi, con una partita in meno, ad un solo punto proprio dall’Inter

17.25 Match importante per entrambe le squadre, sebbene per motivi differenti. L’Inter è in crisi, reduce da tre sconfitte consecutive: dopo il primo posto raggiunto, infatti, sono arrivati gli stop con Udinese e Sassuolo e la debacle nel Derby di Coppa Italia contro il Milan. Serve una scossa alla banda di Luciano Spalletti

17.21 Dopo Strakosha è il turno del resto della squadra della Lazio

17.19 Prime immagini da San Siro. Sul terreno di gioco è cominciato il riscaldamento di Thomas Strakosha

17.15 11 confermato anche in casa Lazio. In difesa Bastos ha vinto il ballottaggio con Wallace e partirà dal 1′, così come Marusic sulla corsia di destra. Davanti sarà Luis Alberto a far compagnia a Immobile. Panchina per Felipe Anderson

17.10 Nessuna sorpresa nelle due formazioni. Spalletti conferma Cancelo e Ranocchia in sostituzione degli indisponibili D’Ambrosio e Miranda, mentre per il resto si affida ai suoi titolarissimi. Davanti sarà Borja Valero a sostenere il tridente composto da Candreva, Perisic e Icardi

17.05 Questo, invece, l’11 titolare della Lazio

17.01 Abbiamo già la formazione ufficiale dell’Inter!

ore 17.00 Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Lazio, big match della 19^ giornata della Serie A 2017-2018

