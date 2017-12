LIVE Hellas Verona-Juventus, Serie A in DIRETTA: 1-3. Dybala fa il fenomeno! La Juve espugna Verona

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Juventus, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2017-2018. È una partita importante per i bianconeri, che vogliono rimanere nella scia del Napoli.

La vittoria di ieri a Crotone ha portato la squadra partenopea a +4 rispetto alla Juve. La squadra di Massimiliano Allegri andrà a caccia dei tre punti per non perdere terreno dalla testa della classifica. Per farlo il tecnico toscano sembra intenzionato a rilanciare Paulo Dybala dal 1′: un’occasione importante per l’attaccante argentino, tornato al gol in Coppa Italia due settimane fa, per scacciare le critiche e riprendersi in mano la Juve. Non sarà però facile per i bianconeri, contro un Hellas Verona che può riservare parecchie insidie. Gli scaligeri sono invischiati nei bassifondi della classifica, in penultima posizione, ma sanno esaltarsi contro le grandi squadre: dopo lo scalpo del Milan di due settimane fa, la squadra di Fabio Pecchia ci riproverà contro la Juve.

È l’ultima sfida del 2017 della Serie A. Il calcio d’inizio sarà alle 20.45. Noi seguiremo la partita in tempo reale, minuto dopo minuto, raccontandovi tutte le emozioni. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Juventus!













94′ FINISCE QUI! LA JUVE BATTE IL VERONA 3-1 GRAZIE A UN SUPER-DYBALA!

90′ Quattro minuti di recupero

88′ Entra Calvano al posto di Bessa. Pecchia si gioca il terzo cambio

85′ Va in gol Bernardeschi su punizione. Nemmeno il tempo di esultare per il giocatore bianconero che l’arbitro annulla per un fuorigioco di Higuain sul lungo cross dell’ex Fiorentina, che era finito in porta senza alcuna deviazione

85′ Ammonito Romulo, che ha fermato fallosamente Bernardeschi

84′ Juve in contropiede! Khedira avanza centralmente e scodella per Dybala, che prova il sinistro al volo ma colpisce male. Nicolas blocca la palla rimbalzante

81′ Sostituzione nel Verona: entra Zuculini al posto di Kean. Nella Juve entra Marchisio al posto di Mandzukic

80′ Ancora Dybala! Punizione da 30 metri e gran sinistro su cui Nicolas si fa trovare pronto!

79′ Cambio nel Verona: Pazzini entra al posto di un acciaccato Caceres

78′ DYBALAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! DOPPIETTA E PARTITA CHIUSA!!! Azione personale, slalom pazzesca tra i difensori del Verona e destro secco ad infilare Nicolas! La Juve mette in ghiaccio il risultato!

74′ Lichtsteiner ha preso un colpo nell’occasione del gol e non ce la fa a proseguire. Al suo posto entra Barzagli

72′ DYBALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! JUVE DI NUOVO IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Azione insistita della Juve: Khedira appoggia in profondità per Lichtsteiner che mette la palla bassa al centro dove Dybala arriva puntuale ed in girata di destro da 2-1!

69′ Bernardeschi prova l’azione personale ma Heurtaux lo ferma in corner. Sul cross dalla bandierina dell’ex Fiorentina arriva Chiellini ma colpisce male: palla sul fondo

63′ Si fa vedere la Juve. Bernardeschi va al cross da destra ma la palla finisce comodamente tra le braccia di Nicolas

61′ Ancora Verona pericoloso! Caceres recupera un altro pallone a centrocampo e lancia Kean in contropiede. L’attaccante supera Chiellini ma viene fermato da Benatia

58′ CACEREEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSS!!!!! PAREGGIA IL VERONAAAAAAAAAAAAAA!!!! Palla persa da Matuidi, che sbaglia l’appoggio verso Khedira: Caceres aggiusta la mira e fa partire un bolide da 25 metri che si insacca alla destra di Szczesny!

57′ BERNARDESCHI! Gran botta di sinistro dal limite dell’area dopo l’uno-due con Higuain: tiro potente ma centrale, Nicolas blocca in due tempi

55′ Corner per la Juve. Ferrari ha interrotto la combinazione Dybala-Mandzukic. Il cross dell’argentino dalla bandierina, però, viene messo fuori da Heurtaux

52′ Cross di Romulo e palla messa fuori da Mandzukic. Dybala prova a partire in contropiede ma Buchel rimonta e lo ferma

52′ Altro calcio d’angolo per il Verona: Kean va via a Chiellini bravo a rimontare e a toccare il pallone, che sbatte su Benatia e finisce fuori

46′ Kean crossa lungo per Bessa che prova il controcross col sinistro ma Benatia allontana la palla corta

46′ INIZIA IL SECONDO TEMPO! Subito calcio d’angolo per il Verona!

21.51 È Bentancur a lasciare il posto a Bernardeschi: la Juve passera, dunque, al 4-2-3-1

21.48 Manca poco all’inizio del secondo tempo: nella Juve è pronto ad entrare Bernardeschi, vediamo al posto di chi…

FINISCE IL PRIMO TEMPO! JUVE AVANTI 1-0 SUL VERONA

44′ Calcio d’angolo per il Verona: sul cross di Romulo Ferrari viene anticipato all’ultimo da Chiellini

41′ Ammonito Caceres, visibilmente nervoso. Il giocatore del Verona ha protestato dopo un fallo concesso alla Juve ed è stato ammonito, dopo il richiamo già avvenuto in precedenza

40′ Sul corner battuto da Dybala Mandzukic prova l’aggancio in area ma Ferrari interviene e spazza via

40′ HIGUAINNNNN! ERRORE CLAMOROSOOOOO!!! Alex Sandro arriva al cross da sinistra, proteggendo bene il pallone: sulla sfera si avventa Higuain che clamorosamente sbaglia un rigore in movimento, sparando addosso a Nicolas!

38′ Il cross di Romulo dalla bandierina è allontanato dalla difesa bianconera, che fa buona guardia

37′ Calcio d’angolo per il Verona: cross di Verde deviato da Lichtsteriner, dopo la bella avanzata di Bessa

36′ La Juve prova ad abbassare il ritmo della sfida facendo girare il pallone in difesa nella propria metà campo

33′ Gioco fermo: Dybala è a terra mantenendosi la caviglia destra dopo un colpo ricevuto da Buchel

29′ Non molla il Verona! Palla larga a destra a Verde, che punta Lichtsteiner, rientra sul destro e fa partire un insidioso tiro a giro che si spegne a lato del secondo palo difeso da Szczesny

26′ Ancora Juve, sempre Juve! Matuidi arriva al cross sulla sinistra, la palla bassa attraversa tutta l’area di rigore, poi Nicolas anticipa Khedira e blocca la sfera

22′ Prova a farsi vedere il Verona, con qualche difficoltà sulla costante pressione dei bianconeri. Verde va al cross basso da sinistra, Caceres arriva sul pallone ma non colpisce bene, poi Bentancur allontana il pallone rimasto lì

19′ ANCORA HIGUAIN!!! Scatenato il ‘Pipita’! L’argentino calcia una punizione da circa 30 metri direttamente in porta, sfiorando il palo e dando l’illusione del gol a metà stadio

17′ Juve in costante proiezione offensiva: Dybala e Higuain combinano, il ‘Pipita’ arriva al cross da destra ma Mandzukic non arriva all’appuntamento con il colpo di testa

14′ Dybala batte il corner ma Nicolas blocca il cross in presa alta

14′ Pasticcio di Nicolas e calcio d’angolo per la Juve. Il portiere blocca il cross lungo di Alex Sandro ma si porta il pallone fuori. L’azione era nata da un altro contropiede lanciato da uno straripante Higuain

11′ HIGUAIN! Altra discesa centrale, destro secco dal limite dell’area ma risposta di Nicolas, che si distende e respinge

7′ Prova la risposta immediata il Verona: Romulo scende sulla destra e crossa ma Benatia svetta e anticipa Verde

6′ MATUIDIIIIIIIIIIIIIIIII!!! JUVE SUBITO IN VANTAGGIOOOOOOOOOOOOO!!!! Grande azione dei bianconeri. Higuain va alla conclusione in area di rigore colpendo in pieno il palo. Sulla respinta arriva Matuidi che colpisce in modo sporco ma quanto basta per mandare la palla in rete sul secondo palo!

4′ Khedira va alla conclusione dall’area di rigore sul lancio di Alex Sandro: palla fuori ma c’era fuorigioco, fischiato in notevole ritardo

2′ Subito calcio d’angolo per la Juve! Sul cross di Dybala è Benatia a staccare di testa ma la palla finisce alta

1′ FISCHIA L’ARBITRO: COMINCIA VERONA-JUVENTUS!

20.47 Suona l’inno della Serie A!

20.45 Entrano in campo le due formazioni!

20.38 Squadre pronte ad entrare in campo per la partita!

20.33 Il riscaldamento dei giocatori della Juve: tra i pali ci sarà ancora Szczesny, mentre in avanti sono schierati per la prima volta insieme con questo modulo Dybala, Higuain e Mandzukic

20.25 Il Verona, invece, naviga nei bassifondi della classifica, al penultimo posto: l’Hellas, però, due settimane fa è riuscita a battere il Milan al Bentegodi e stasera ci riproverà contro la Juve

20.20 È una partita importante per la Juve, che vuole rimanere nella scia del Napoli, volato a +4 dopo la vittoria di ieri che è valsa il titolo di Campione d’Inverno

20.10 Nessuna sorpresa nel Verona, che davanti schiera l’ex Kean nel tridente insieme a Verde e Bessa

20.05 Allegri ha scelto quindi Bentancur al posto di Pjanic. Nel tridente, poi, torna Dybala dal 1′

20.03 Questa la risposta del Verona

20.02 Ecco la formazione ufficiale della Juventus

ore 20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Hellas Verona-Juventus, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2017-2018

