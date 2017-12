Calcio, Coppa Italia 2018: Cutrone fa risorgere il Milan! Inter ko ai supplementari: rossoneri in semifinale

Doveva essere la finale dei Mondiali secondo Gennaro Gattuso. Il Milan ha battuto l’Inter per 1-0 volando alle semifinali di Coppa Italia dove affronterà la Lazio. Non sarà stato il Mondiale, ma per i rossoneri, per il momento, può andar bene lo stesso. Ci sono voluti 120′ per stabilire la vincitrice di un Derby non esaltante dal punto di vista tecnico, riflettendo perfettamente il momento delle due squadre, ma che comunque non ha disdegnato emozioni e colpi di scena. A decidere l’incontro è stato un gol di Patrick Cutrone, subentrato a Kalinic a gara in corso per un infortunio rimediato dal croato. Il gioiellino di casa Milan si è confermato il migliore attaccante della rosa rossonera, stando ai numeri, realizzando al minuto 104 la rete scaccia-crisi: un gol da attaccante rapace, che può rappresentare la svolta nella stagione del Diavolo. Al contrario, ora per l’Inter si può parlare di crisi: i nerazzurri non hanno brillato e la terza sconfitta consecutiva rappresenta più di un segnale dello stato fisico e mentale dei giocatori di Luciano Spalletti.

Il primo colpo di scena è arrivato prima del via: un dolore al polpaccio ha messo k.o. Storari nel riscaldamento ed ecco che tra i pali si è presentato Antonio Donnarumma, con Gigio, infortunato, “costretto” a spostarsi dalla tribuna alla panchina. Entrambe le squadre hanno messo da parte le difficoltà recenti, partendo all’arrembaggio. Meglio l’Inter nei primi minuti ma sono stati i rossoneri ad avere la prima occasione, con il colpo di testa di Bonaventura su cui Handanovic, preferito al “titolare di Coppa” Padelli, si è esaltato. Un episodio che ha stappato il Derby: pochi minuti dopo è stata l’Inter a passare in vantaggio, con Donnarumma che ha deviato nella sua porta un tocco di Perisic su calcio d’angolo. Poteva essere l’inizio di un incubo per lui, una mazzata dopo le recenti critiche per l’inserimento nella trattativa del rinnovo del fratello Gigio, ma ci ha pensato il Var a salvare lui e il Milan: fuorigioco di Ranocchia e 0-0. La risposta rossonera non si è fatta attendere, con Suso fermato ancora una volta da Handanovic. Gli attaccanti hanno latitato (solo un timido colpo di testa di Icardi, Kalinic impalpabile) e così all’intervallo il tabellone recitava ancora 0-0.

All’inizio della ripresa la pace tra Donnarumma ed i tifosi rossoneri. Sull’ennesima palla persa dal Milan sulla trequarti, l’Inter è arrivata alla conclusione ravvicinata con Joao Mario, su cui il 27enne ha salvato il risultato. Poco dopo è stato Bonaventura ad avere la palla del vantaggio, ma il suo colpo di testa sotto misura, con Handanovic a terra, è finito incredibilmente alto. Incubi e fantasmi hanno cominciato ad aleggiare nella mente dei tifosi del Milan, specie quando al 75′ la caviglia di Kalinic è uscita malconcia da un contrasto con Skriniar. Da qui l’ingresso di Cutrone. La traversa ha negato il gol a Suso, con il suo sinistro a giro che ha colpito la parte alta del legno, prima che Perisic non riuscisse a concretizzare un contropiede (partito da un’altra palla persa del Milan). C’è stato quindi tempo per un altro intervento di Donnarumma, poi il fischio finale di Guida.

Il canovaccio è rimasto lo stesso. L’Inter si è accontentata di giocare di rimessa, il Milan ci ha provato con cuore e grinta, più che con tecnica e idee, venendo però premiato al 104′. Suso ha crossato dentro, Cutrone ha colto la difesa nerazzurra ferma, scattando sul filo del fuorigioco ed insaccando il gol-vittoria, facendo esplodere San Siro. Il resto, infatti, è stata solo confusione. Quella dell’Inter, che ha assistito inerme al resto della gara, incapace di trovare lo spunto per la reazione. Sull’uscita in presa alta al 120′, poi, applausi a scena aperta per Antonio Donnarumma: qualcosa di impensabile non solo qualche settimana fa, ma anche prima del calcio d’inizio. Sono stati lui e Cutrone gli eroi della notte di San Siro: proprio i meno attesi, dopo la faraonica campagna acquisti estiva, hanno risvegliato il Diavolo e regalato il Mondiale, pardon, le semifinali di Coppa Italia al Milan.

Il tabellino

Milan – Inter 1-0 d.t.s.

Milan (4-3-3): A. Donnarumma; Abate (dal 53′ Calabria), Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Locatelli; Suso, Kalinic (dal 75′ Cutrone), Bonaventura

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Nagatomo; Gagliardini (dal 75′ Brozovic), Vecino; Candreva (dal 100′ Eder), Joao Mario (dal 67′ Borja Valero), Perisic; Icardi

Marcatori: Cutrone 104′

Ammoniti: Locatelli, Biglia, Cutrone (M), Skriniar, Vecino, Borja Valero (I)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza