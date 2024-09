Ecco qua lo scenario per la vittoria del campionato italiano di calcio secondo i bookmakers . In questo articolo tutti i pronostici e quote vincente Serie A 2024/2025 nel panorama delle quote calcio per le scommesse online.

Quote vincente Scudetto: i bookmakers vedono ancora l’Inter

L’Inter resta ancora la squadra da battere nella corsa scudetto. Questo è il responso dei bookmaker che dopo tre giornate di campionato e la fine del calciomercato confermano i favori del pronostico alla squadra di Simone Inzaghi, protagonista di un inizio buono in Serie A con 7 punti in 3 partite e il roboante 4-0 all’Atalanta.

I nostri pronostici per la squadra vincente del campionato di Serie A 2024/2025

Ad oggi effettivamente l’Inter va considerata in pole position per lo scudetto: i nerazzurri, oltre ad aver ispessito la rosa con l’arrivo di Zielinski, Taremi, Martinez e Palacios, sembrano essere ripartiti alla grande dalle loro certezze di gioco.

Certezze che sta cominciando a trovare pure la Juventus del nuovo corso di Thiago Motta, iniziato con 8 punti in 3 partite, lo stesso bottino conquistato dai nerazzurri.

Decisamente meno brillante l’avvio di un altro nuovo ciclo, quello del Milan di Fonseca, che ha ottenuto punti dando la sensazione di essere un cantiere aperto: i rossoneri restano comunque nel lotto delle favorite. Lotto nel quale si inseriscono, seppur dalle retrovie, il Napoli di Conte e l’Atalanta che, dopo il trionfo nella corsa all’Europa League sogna di poter salire ancora di livello.

Inter nel segno della continuità: le quote vincente Serie A

Una rosa talentuosa e al tempo stesso collaudata ed un’identità di gioco ben definita e sempre efficace. Elementi che bastano per fare dell’Inter la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto.

La squadra di Inzaghi quest’anno si presenta ai nastri di partenza di una stagione impegnativa (nella quale ci sarà anche la partecipazione al nuovo Mondiale per Club) con ambizioni rinnovate e la voglia di dettare ancora legge in Serie A.

Scommessa 1; vittoria Inter: 1.70 con bet365

Juventus, Nico e Koop per il salto di qualità

Se il buongiorno si vede dal mattino allora i tifosi bianconeri possono sorridere: l’impatto di Thiago Motta alla Juventus è stato sin da subito positivo come testimoniato dai 7 punti in 3 partite conquistati anche attraverso ottime prestazioni e con una squadra non ancora al completo, nella quale sono comunque emerse individualità interessanti.

Adesso la rosa del club torinese potrà contare stabilmente su Nico Gonzalez, che aggiunge qualità all’attacco e su Teun Koopmeiners, uno dei centrocampisti migliori di Serie A e d’Europa per rendimento. Con ambizioni rilanciate ed una competitività ritrovata i bianconeri vogliono tornare a vincere lo scudetto dopo 5 anni.

Scommessa 2; vittoria Juventus: 3.50 con Snai

Milan a caccia di continuità per lo scudetto

Se Inter e Juventus sino ad ora possono sorridere diverso invece è il discorso per il Milan. Il nuovo ciclo di Paulo Fonseca è iniziato tra molte difficoltà, testimoniate da un inizio stentato in campionato con 5 punti in 3 partite sulla carta.

I rossoneri, che in estate hanno tenuto i pezzi più pregiati arricchendo la rosa con profili importanti come Morata, Pavlovic, Emerson Royal, Fofana ed Abraham, restano una delle candidate più forti per la vittoria dello scudetto. Serve però un cambio di passo immediato perché altrimenti la seconda stella rossonera in Serie A può diventare un miraggio.

Scommessa 3; vittoria Milan: 11 con William Hill

Napoli, il fattore Conte e il vantaggio di non avere le coppe

Dopo l’ultima stagione da incubo il Napoli ha fatto una scelta forte chiamando Antonio Conte per riportare il club in alto. L’inizio in Serie A del club partenopeo è stato un po’ deludente rispetto alle attese iniziali non tanto per una questione di punti raccolti (6 in 3 gare) quanto per prestazioni non del tutto convincenti, soprattutto la sconfitta per 3-0 col Verona.

Nella corsa allo scudetto il club azzurro resta comunque un candidato credibile: la bravura di Conte nel plasmare squadre vincenti in campionato è nota e l’arrivo al Napoli di Romelu Lukaku, pupillo del tecnico salentino e già in gol all’esordio nella vittoria con il Parma, può dare alla squadra un’ulteriore marcia in piu.

Il non avere il calendario intasato dalle coppe (a differenza delle altre competitor) non è certo una soddisfazione ma innegabilmente può costituire un vantaggio in termini di energie spese quando la stagione entrerà nelle battute finali.

Scommessa 4; vittoria Napoli: 10 con LeoVegas

Atalanta: un altro sogno dopo l’Europa League?

Per la squadra bergamasca quest’estate non è stata certo la migliore possibile tra l’infortunio grave di Scamacca (che si aggiunge a quello di Scalvini) e un mercato in cui si è registrata la partenza di un perno come Koopmeiners.

In generale l’Atalanta ha cambiato ancora una volta pelle e in questo inizio di Serie A conferma come questa nuova versione della “Dea” si debba ancora strutturare. Nulla comunque di inedito nell’era Gasp, tecnico che negli anni ha sempre saputo tenere alto il livello della squadra al di là delle cessioni. Si sa poi che l’Atalanta di Gasperini spesso viene fuori alla distanza.

Lo scudetto è certamente un sogno molto grande ma il potenziale della squadra (e la sua identità di gioco ormai storica) resta comunque tale da rendere questa evenienza in fondo non così impossibile.

Scommessa 5; vittoria Atalanta: 25 con Betflag

FAQ quote vincente scudetto

Dove si trovano le quote per scommettere sulla squadra vincente della Serie A?

Tutti i bookmaker consentono di scommettere sulla vincente del campionato italiano. Alcuni siti inseriscono le scommesse antepost all’interno della sezione dedicata alla Serie A; altri invece hanno una sezione antepost a parte in cui vengono raggruppate tutte le competizioni.

Esistono dei bonus dedicati alle scommesse di Serie A?

In questo momento i bookmaker non offrono bonus dedicati appositamente alle scommesse sulla Serie A. Tuttavia oltre ai vari bonus di benvenuto (clicca qui per leggere il nostro articolo sull’argomento) è possibile, come già successo alla prima giornata di campionato, che gli operatori possano in tal senso lanciare delle promozioni.

Quante volte l’Inter ha vinto lo scudetto per due volte di fila?

Il club nerazzurro è riuscito a vincere lo scudetto per due volte consecutivamente in tre occasioni: nel biennio 1952/1954, in quello 1964-1966 e infine il campionato 2005/2006 (assegnato a tavolino per le vicende di Calciopoli) e la stagione successiva, la 2006/2007. In quest’ultimo frangente l’Inter ha vinto la Serie A per cinque volte dal 2005 al 2010.

Da quando una squadra non riesce a vincere due scudetti consecutivi?

L’ultima squadra ad aver conquistato la Serie A per due volte di fila è stata la Juventus con le vittorie nella stagione 2011/2012 e nella stagione 2012/2013. Per la società bianconera fu l’apertura di un ciclo che l’ha vista vincere il campionato per 9 volte di fila fino alla Serie A 2019/2020. Dalla stagione successiva nessuna delle squadre che ha vinto lo scudetto si è confermata l’anno successivo.

