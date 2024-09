Quest’anno debutta il nuovo format della massima competizione calcistica europea. In questo articolo i pronostici dei bookmaker e le quote vincente Champions League, nell’ambito delle quote calcio sulle compitizioni in corso.

Vincente Champions League: corsa a due tra le ultime due vincitrici

In questo momento sono due le squadre che secondo i bookmakers sono favorite per alzare la Champions League: Il Manchester City di Pep Guardiola e il Real Madrid di Ancelotti, attuale campione in carica.

I nostri pronostici sul vincitore della Champions League 2024/2025

Da ormai tre stagioni si ritrovano a battagliare nella fase ad eliminazione diretta (due volte in semifinale e l’anno scorso ai quarti) e dalla vincente di questa sfida è alla fine emersa la squadra vincitrice della Champions League. Anche quest’anno la sensazione di partenza resta quella di un duello tra Manchester City e Real Madrid.

A parità di talento complessivo City e Real partono come favorite in una sfida tra la qualità di gioco e l’organizzazione. Le altre competitor, per quanto siano realtà di spessore come Bayern, Arsenal, Liverpool e Barcellona, sembrano al momento essere indietro in termini di organico.

Manchester City: una macchina di vittorie e trofei

Dopo aver coronato il ciclo di Guardiola con il “triplete” del 2023 i “Citizens” non hanno dato segnali di appagamento. Dopo la vittoria del quarto titolo consecutivo in Inghilterra la squadra di Manchester è partita col piede giusto anche quest’anno battendo i rivali dello United nel Community Shield.

Per l’assalto alla seconda Champions League il City riparte dalle sue certezze: un impianto di gioco consolidato e spettacolare, sostenuto da interpreti di livello assoluto, uno su tutti Erling Braut Haaland, punta di diamante di una squadra strepitosa.

Con l’arrivo dell’estroso esterno Savinho e il ritorno di un’istituzione come Gündoğan il Manchester City (nonostante l’addio di Alvarez) tiene alta l’asticella. Sono loro quelli da battere.

Scommessa 1; vittoria Manchester City: 3.00 con bet365

Real Madrid ancora più “Galactico”: quote vincente Champions League

La conquista della quindicesima Champions League nella finale di Wembley contro il Borussia Dortmund, a cui si aggiunge la vittoria nella Liga, è stata l’ennesima dimostrazione di forza della squadra di Carlo Ancelotti, tecnico sempre più nella storia del club e del calcio.

Nonostante i trofei il Real Madrid si è comunque regalato un altro colpo stellare, portando al “Bernabeu” Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese dopo aver coronato il suo sogno di vestire il “Blanco” ora va alla ricerca della sua prima Champions League.

Ad una squadra talentuosa, giovane ma comunque collaudata che poteva già contare su campionissimi come Courtois, Valverde, Bellingham, Vinicius Junior e Rodrygo si è aggiunto uno dei più forti in circolazione, forse il più forte. Sarà dunque un Real Madrid ancora più “Galactico” quello che difenderà il titolo conquistato la scorsa primavera.

Scommessa 2; vittoria Real Madrid: 4:33 con William Hill

Arsenal: alla ricerca della definitiva consacrazione

Dopo un decennio di alti e bassi i “Gunners” sono tornati ad essere competitivi sotto la guida di Mikel Arteta, che ha rilanciato il club di Londra rendendolo negli ultimi anni il principale antagonista del super Manchester City in patria.

L’anno scorso nella stagione di ritorno in Champions League dopo 6 anni di assenza l’Arsenal è uscito ai quarti di finale: l’obiettivo di quest’anno è quello di alzare l’asticella sia in patria che in Europa.

I londinesi giocano un calcio di alto livello e quest’anno si sono ulteriormente rinforzati ingaggiando Sterling, Mikel Merino e il “nostro” Calafiori, profili che si vanno ad aggiungere a talenti come Rice, Odegaard e Saka, giusto per citarne alcuni.

Certo, la distanza con City e Real Madrid resta ma in questi anni i “Gunners” hanno sempre fatto dei passi in avanti. Che sia questo l’anno giusto per la consacrazione?

Scommessa 3; vittoria Arsenal, 9 con Sisal

Bayern Monaco: obiettivo riscatto

L’anno scorso, per la prima volta dopo 12 anni, il club bavarese non ha portato a casa nemmeno un trofeo, perdendo nettamente in patria il duello con il super Leverkusen di Xabi Alonso e arrendendosi al Real in Champions League.

Uno smacco tremendo per il Bayern, che ha deciso di ricostruire partendo in panchina da Vincent Kompany, una scelta che ha sorpreso tantissimi tra tifosi e addetti ai lavori. Il mercato ha portato in dote (oltre al rientro del terzino Stanisic) il difensore Ito, il mediano Palhinha e il talentuoso fantasista Olise.

Nomi che si vanno ad aggiungere ad una rosa forte in cui spicca l’esperienza dei senatori come Neuer, Kimmich e Muller, la qualità di calciatori come Coman, Sané e Musiala nonché Harry Kane, miglior cannoniere d’Europa lo scorso anno. L’obiettivo del Bayern è dunque quello di ristabilire l’egemonia in Germania e provare a fare ancora la voce grossa in Champions League. Lo spessore tecnico sulla carta c’è.

Scommessa 4; vittoria Bayern: 12 su Lottomatica.

Le italiane e altre outsider: quote vincente Champions League

Secondo i bookmaker tra le squadre italiane l’Inter e quella che sembra avere più chance per la vittoria finale in Champions League. La maggior parte degli operatori colloca la.squadra di Inzaghi nel gruppo di squadre immediatamente a ridosso delle favorite seppur con quote più alte rispetto a Barcellona e al Psg.

Quotazioni decisamente più alte per Milan e Juventus, che godono di favori del pronostico decisamente inferiori. Stesso discorso vale per l’Atalanta, detentore dell’Europa League che torna nella massima competizione europea dopo 3 anni.

Il Bologna, favola della scorsa stagione di Serie A, rientra nel gruppo delle squadre la cui vittoria appare improbabile ed ha dunque quotazioni altissime. Tra le squadre a ridosso delle super favorite oltre le già menzionate Barcellona, Psg e Inter, si trovano il Liverpool e il Bayer Leverkusen, che vuole confermarsi dopo l’incredibile stagione scorsa.

Scommesse sulle italiane: vittoria Inter 16 su Sisal; vittoria Juventus 41 su bet365; vittoria Milan 41 su William Hill; vittoria Atalanta 51 su LeoVegas; vittoria Bologna 250 su Goldbet.

Altre scommesse: vittoria Liverpool 12 su Lottomatica; vittoria Psg 21 su bet365; vittoria Bayer Leverkusen 21 su Bwin.

FAQ quote vincente Champions League

Come funziona il nuovo format della Champions League?

Da quest’anno è addio alla fase a gironi classica. La nuova Champions League prevede una prima fase campionato da 36 squadre in cui ogni club affronta 8 avversarie. Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi mentre le squadre piazzate dal 9º al 24º posto si sfidano in un ulteriore turno di spareggio. Poi la fase ad eliminazione diretta che porta dritti fino alla finale in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera

Come si può scommettere sulla vittoria finale di una squadra in Champions League?

Per scommettere sulla vittoria di una squadra in Champions League (e in generale di una specifica competizione) bisogna effettuare una giocata “Antepost”. Alcuni bookmaker piazzano una sezione omonima all’interno della sezione dedicata alla competizione; altri invece hanno una sezione a parte che raggruppa tutte le competizioni.

Quando è il momento giusto per fare la puntata sulla vincente della Champions League?

A questa domanda non esiste una risposta esatta: prevale la componente soggettiva di ogni giocatore. Certamente scommettere all’inizio può rivelarsi una mossa vincente se si punta su una squadra non favorita che però alla lunga emerge in termini di performance vedendo così diminuire la quota; al contrario puntare su una squadra favorita in corso d’opera, magari dopo un risultato non positivo, potrebbe dare la possibilità di vedere un rialzo della quotazione

Le squadre di quale nazione hanno conquistato più volte la Champions League?

La Spagna è la nazione che ha conquistato più volte la Champions League con 20 vittorie complessive: 15 del Real Madrid e 5 del Barcellona. Segue l’Inghilterra con 15 trionfi mentre al terzo posto c’è l’Italia con 12 affermazioni complessive. Una squadra del nostro paese non vince il trofeo dal 2010, anno in cui l’Inter vinse la Champions League.

Quante volte una squadra ha vinto la Champions League per due volte di fila?

Sono 8 le squadre che sono riuscite a vincere il trofeo per almeno due volte consecutive: la maggior parte dei casi è avvenuta quando la coppa si chiamava ancora Coppa dei Campioni e si giocava col vecchio formato ad eliminazione diretta. Dalla stagione 1992/1993, anno in cui la competizione è diventata l’attuale Champions League solamente il Real Madrid è riuscito a riconfermarsi Campione d’Europa vincendo per tre volte il trofeo dalla stagione 2015/2016 alla stagione 2017/2018.

Altre quote vincente calcio delle principali competizioni?