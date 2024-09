Dopo i turni preliminari estivi la Coppa Italia si accinge ad entrare nel vivo con i sedicesimi di finale, ultima tappa prima dell’inizio della seconda fase, che porta direttamente alla finale del 14 maggio. Considerato quanto ricercate siano le quote calcio, abbiamo pensato di fornire qui i pronostici dei bookmaker e le quote vincente della Coppa Italia.

Vincente Coppa Italia: l’Inter è la squadra da battere

Come succede per lo scudetto i bookmaker vedono l’Inter come la favorita per la vittoria della seconda competizione italiana; la Juventus, attuale detentore, è considerata subito in scia dei nerazzurri. Partono un po’ più indietro le altre big con Milan e Napoli considerate come le principali outsider alla corsa per la Coppa Italia.

I nostri pronostici sul vincitore della Coppa Italia 2024/2025

Senza dubbio l’Inter si presenta ai nastri di partenza della Coppa Italia con i favori del pronostico: la squadra di Inzaghi in questo momento sembra essere attrezzata per poter competere anche negli altri trofei.

Dal canto suo la Juventus, campione uscente della competizione, farà di tutto per riconfermarsi, forte di una rosa competitiva e fiduciosa nell’impatto di Thiago Motta. Il Milan, che non vince il trofeo da 21 anni, proverà a dire la sua come anche il Napoli che, in assenza di competizioni europee, ha nella Coppa Italia un obiettivo.

Inter, a caccia della decima: le quote vincente Coppa Italia

Dopo la cavalcata che ha portato al ventesimo scudetto i nerazzurri vogliono ripetersi e tenere alta l’asticella su tutti i fronti. Il potenziale di squadra dell’Inter è noto così come è noto anche il feeling del tecnico Inzaghi con la Coppa Italia, vinta tre volte da tecnico di cui due consecutive col club nerazzurro.

L’anno scorso è arrivata una prematura eliminazione contro il Bologna agli ottavi: quest’anno l’obiettivo e quello di conquistare la decima Coppa Italia della storia del club in un percorso nel quale all’orizzonte potrebbe esserci un derby col Milan in semifinale.

Scommessa 1: Inter vince la Coppa Italia a 3.50 su Snai

Juventus: obiettivo difesa del titolo

Per la regina di questa competizione, con 15 titoli totali, l’obiettivo è quello di difendere il trofeo conquistato l’anno scorso e ribadire la propria supremazia nella competizione.

La squadra di Thiago Motta ha dalla sua un organico rinnovato e di spessore ma anche un lato di tabellone relativamente più morbido rispetto a Inter, Milan e Napoli e agli ottavi dovrà vedersela con una tra Cremonese e Cagliari. La missione non sarà semplice ma non è nemmeno impossibile, anzi.

Scommessa 2: Juventus vincente Coppa Italia a 4.00 su Betflag

Napoli, senza Europa è una missione possibile: quote vincente Coppa Italia

Per la prima volta dopo 15 anni i partenopei si sono ritrovati a partire dai turni preliminari della Coppa Italia in virtù del nono posto in classifica dello scorso anno. Contro il Modena, squadra di Serie B, la squadra di Conte ha faticato più del previsto passando solo ai rigori ma adesso è lecito aspettarsi un altro passo.

Il Napoli affronterà un’altra compagine di Serie B, il Palermo e in caso di vittoria si proietterebbe nel tabellone finale contro la Lazio, nel lato di tabellone con Roma, Inter e Milan. Gli azzurri quest’anno sono fuori dalle coppe europee e questo in termini di fatica può rivelarsi un vantaggio importante.

Scommessa 3: Napoli vincente Coppa Italia a 7 su Eurobet

Milan: per rompere la “maledizione”

Per i rossoneri la Coppa Italia è diventata stregata: dall’ultima vittoria sono passati 21 anni in cui sono arrivate solamente due finali perse (che hanno portato il Milan a stabilire il record negativo della competizione) e poche soddisfazioni.

Sulla carta la squadra di Fonseca si presenta con uno degli organici più competitivi e agli ottavi se la vedrà con una tra Lecce e Sassuolo: col giusto approccio il Milan, che potrebbe ritrovarsi ad affrontare l’Inter in una doppia semifinale, può arrivare lontano.

Scommessa 4: Milan vincente Coppa Italia a 7.50 su Bwin

FAQ quote vincente Coppa Italia

Come funziona la Coppa Italia?

La competizione ha lo stesso format introdotto quattro stagioni fa: una fase preliminare che proietta alla fase finale che comincia con gli ottavi. Da lì in poi due turni in gara secca, semifinale andata e ritorno per poi chiudere con la finale, quest’anno in programma il 14 maggio?

Quando è il momento giusto per fare la puntata sulla vincente di Coppa Italia?

A questa domanda non esiste una risposta esatta: prevale la componente soggettiva di ogni giocatore. Considerando che si tratta di una competizione totalmente ad eliminazione diretta e con gare secche ad eccezione della semifinale il tempismo può fare la differenza per trovare una quota soddisfacente.

Chi ha il record di vittorie in Coppa Italia?

La squadra che ha vinto più volte la Coppa Italia è la Juventus che ha conquistato 15 volte il trofeo. Seguono Roma e Inter, entrambe con 9 successi. A chiudere il podio la Lazio con 7 vittorie.

Quale squadra ha vinto più volte consecutivamente la Coppa Italia?

Anche in questo caso il record appartiene alla Juventus con 4 vittorie consecutive tra il 2014 e il 2018.

