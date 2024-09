Anche la seconda competizione europea di calcio così come la Champions è stata trasformata dalla riforma delle coppe voluta dall’UEFA. In questo articolo i pronostici dei bookmaker e le quote vincente Europa League nell’ambito delle quote calcio per scommettere online.

Vincente Europa League: ecco le favorite secondo i bookmaker

Per i bookmaker le favorite principali per la vittoria dell’Europa League sono il Manchester United e il Tottenham: le due squadre inglesi e vogliono fare la voce grossa. Subito in scia la Roma, finalista due anni fa e semifinalista dell’ultima edizione.

I nostri pronostici sull’Europa League 2024/2025: quote vincenti

Sulla carta non ci sono dubbi sul fatto che Manchester United e Tottenham siano in effetti le squadre più talentuose e attrezzate per vincere l’Europa League. I “Red Devils”, che hanno visto l’ingresso in societa del facoltoso imprenditore inglese Jim Ratcliffe, hanno accolto 5 nuovi volti in rosa: l’obiettivo è quello di rilanciarsi definitivamente dopo anni in chiaroscuro.

Anche il Tottenham di Postecoglou vuole essere protagonista e portare a casa un trofeo che manca in bacheca da ormai 16 anni: con il centravanti Solanke, pagato 65 milioni di pound, gli Spurs sperano di aver trovato l’erede di Kane e l’ultimo tassello.

La Roma, che in estate ha cambiato parzialmente pelle ma è riuscita a tenere Dybala, spera di riuscire a fare quell’ultimo miglio che le è mancato in questo biennio. Le quote vincenti dell’Europa League collocano sia i londinesi che i capitolini tra le compagini più accreditate per la vittoria finale.

Il Tottenham vuole rompere un tabù

Nonostante da anni siano da quasi un decennio una realtà di vertice del calcio inglese, gli “Spurs” non sono riusciti a costruire una tradizione vincente: l’ultimo trofeo conquistato, la coppa di Lega, risale addirittura alla stagione 2007/2008.

Dopo una buona stagione d’esordio, seppur connotata da qualche alto e basso, il tecnico Postecoglou spera di poter alzare ulteriormente l’asticella e riportare il club alla vittoria, che in campo europeo manca addirittura da 40 anni. Per il portiere azzurro Vicario e compagni l’Europa League può essere l’opportunità giusta e i bookmaker credono molto nel club londinese.

Scommessa 1: Tottenham vince l’Europa League a 5,50 su bet365

Manchester United a caccia della svolta: la quota vincente

Le ultime due stagioni dei “Red Devils” sono state in chiaroscuro: a fronte di investimenti importanti il Manchester United ha vinto due trofei (una Coppa di Lega e una FA Cup) stentando però parecchio sia in campionato che nelle coppe europee.

La società ha alla fine confermato la fiducia al tecnico ten Hag e il mercato ha portato l’arrivo dal Bayern di Mazraoui e de Ligt (pupilli dell’allenatore olandese ai tempi dell’Ajax) e di tre giovani di prospetto come il difensore Yoro, il mediano Ugarte e l’ex Bologna Zirkzee.

Nonostante gli alti e bassi la rosa dello United resta per valore assoluto la più attrezzata sulla carta per la vittoria dell’Europa League.

Scommessa 2: Manchester United vince l’Europa League a 6 su Betflag

Sarà la volta buona per la Roma? Quote vincente Europa League

Per il terzo anno consecutivo i giallorossi si preparano ad affrontare l’Europa League. Nelle ultime due stagioni la Roma si è fatta valere nella seconda competizione europea senza però riuscire a sollevare il trofeo.

La squadra, allenata adesso da Ivan Juric, quest’anno ha cambiato pelle con ben 9 acquisti tra cui il capocannoniere della scorsa Liga Dovbyk, il talentuoso fantasista scuola Juve Soule, Saelemaekers e il promettente centrocampista Le Fee: in più e stata scongiurata la partenza di Dybala.

Ai nastri di partenza i giallorossi si presentano con ambizioni rinnovate: per i bookmaker rientrano a tutti gli effetti tra le favorite.

Scommessa 3: Roma vince l’Europa League a 10 su Goldbet

Lazio, Porto e Galatasaray outsider: quote vincente Europa League

Sebbene con una quota più alta rispetto ai rivali cittadini della Roma anche la Lazio secondo i bookmaker rientra nel novero dei club più competitivi impegnati in Europa League: i biancocelesti (per la prima volta dopo 8 anni senza Immobile, approdato al Besiktas, anch’esso impegnato in Europa League) proveranno a dire la loro.

Cosi come va inclusa tra le outsider anche il Porto, vincitore del trofeo nel 2003 e nel 2011, quando in panchina c’era il nuovo e attuale presidente del club, André Villas-Boas.

Occhio anche al Galatasaray che campione lo fu nel 2000: ad una squadra già di per sé competitiva (con tanti ex Serie A come Icardi, Muslera e Mertens e Torreira) il club ha aggiunto, con un colpo a sorpresa, Victor Osimhen, un arrivo che accende gli entusiasmi e rilancia le ambizioni del sodalizio di Istanbul.

Scommesse outsider: Lazio vince l’Europa League a 15 su Bwin; Porto vince l’Europa League a 15 su Lottomatica; Galatasaray vince l’Europa League a 20 su Snai

FAQ quote vincente Europa League

Come si può scommettere sulla vittoria finale di una squadra in Europa League?

Per scommettere sulla vittoria di una squadra in Europa League (e in generale di una specifica competizione) bisogna effettuare una giocata “Antepost”. Alcuni bookmaker piazzano una sezione omonima all’interno della sezione dedicata alla competizione; altri invece hanno una sezione a parte che raggruppa tutte le competizioni su cui scommettere preventivamente.

Quando è il momento giusto per fare la puntata sulla vincente di Europa League?

A questa domanda non esiste una risposta esatta: prevale la componente soggettiva di ogni giocatore. Certamente scommettere all’inizio può rivelarsi una mossa vincente se si punta su una squadra non favorita che però alla lunga emerge in termini di performance vedendo così diminuire la quota; al contrario puntare su una squadra favorita in corso d’opera, magari dopo un risultato non positivo, potrebbe dare la possibilità di vedere un rialzo della quotazione.

Come funziona la nuova Europa League?

Il nuovo format dell’Europa League è lo stesso in vigore per la Champions: una fase campionato con 36 squadre e 8 incontri stabiliti per sorteggio che porta ai turni ad eliminazione diretta. Le prime 8 vanno direttamente agli ottavi; le squadre piazzate dal 9º al 24º posto si sfidano in un ulteriore turno di spareggio. La novità più grande è data dal fatto che per la prima volta dalla stagione 1999/2000 non ci sono le retrocessioni dai gironi della Champions League.

Chi ha vinto più volte l’Europa League?

Il club che ha conquistato il maggior numero di vittorie è il Siviglia (che quest’anno non prende parte alla manifestazione) con 7 titoli ottenuti tutti nel nuovo millennio. A livello di nazione la Spagna è quella che ha ottenuto più successi con 14 vittorie ottenute da cinque squadre diverse: Siviglia, Atletico Madrid, Valencia, Villarreal e Barcellona. Con il trionfo dell’Atalanta lo scorso anno l’Italia è seconda con 10 vittorie; chiude invece l’Inghilterra con 9 successi.

