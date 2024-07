Seguire eventi sportivi in diretta e scommettere live è una funzionalità molto apprezzata dagli appassionati di sport e betting. Tra i vari siti per guardare live le partite, Gioco Digitale cerca di distinguersi grazie a un palinsesto di alto livello e immagini in alta definizione.

In questa guida vedremo più nel dettaglio il servizio di gioco digitale live streaming, i vantaggi che offre, cosa bisogna fare per utilizzarlo e quali eventi sportivi si possono vedere.

Gioco Digitale streaming di eventi sportivi e scommesse online





Su Gioco Digitale lo streaming consente agli utenti di seguire ogni giorno decine di eventi sportivi in diretta. Questo servizio è accessibile sia da PC che da smartphone, tramite web app o l’app nativa dedicata, disponibile per iOS e Android.

La piattaforma propone match principalmente per gli sport più seguiti in Italia, come calcio, tennis e basket. All’interno dell’interfaccia del sito, è possibile seguire i match in diretta, controllare le statistiche aggiornate e vedere le quote aggiornate in tempo reale.

Requisiti da rispettare per usufruire del servizio in streaming

Per usufruire del servizio di Gioco Digitale TV, è necessario rispettare due condizioni fondamentali:

Avere un conto di gioco attivo: l’utente deve aver completato la procedura di registrazione e il conto deve essere convalidato tramite l’invio di un documento di riconoscimento. Questo passaggio è essenziale per verificare l’identità e la maggiore età degli utenti, nel rispetto della normativa ADM / AAMS. Saldo positivo: il saldo reale del conto deve essere superiore a 0 €, escludendo le somme derivanti da bonus e promozioni. In alternativa, l’utente deve aver piazzato una scommessa nelle 24 ore precedenti l’evento.

Bonus e promozioni Gioco Digitale

I clienti che decidono di effettuare la registrazione a Gioco Digitale per la prima volta, sia per il servizio streaming sia per usufruire di altri servizi, possono partecipare alle inziative di benvenuto per le scommesse e per il casinò previste dal bookmaker.









Vantaggi del servizio Streaming di Gioco Digitale

Il servizio di Gioco Digitale live offre alcuni vantaggi agli utenti:

Fruizione dei contenuti in tempo reale : gli utenti possono seguire l’andamento delle quote e adattare le proprie strategie di scommessa in base agli sviluppi dell’evento in corso (le immagini giungono leggermente in ritardo rispetto alla diretta e all’aggiornamento delle quote).

: gli utenti possono seguire l’andamento delle quote e adattare le proprie strategie di scommessa in base agli sviluppi dell’evento in corso (le immagini giungono leggermente in ritardo rispetto alla diretta e all’aggiornamento delle quote). Immagini di alta qualità : la piattaforma trasmette immagini in alta definizione (tranne alcuni casi sui match minori) nel corso dell’evento sportivo.

: la piattaforma trasmette immagini in alta definizione (tranne alcuni casi sui match minori) nel corso dell’evento sportivo. Varietà di sport: la copertura include non solo il calcio, ma anche tennis, basket, baseball e molti altri sport.

Per una recensione approfondita con tutti i pro e i contro di questo operatore, è possibile consultare la nostra recensione Gioco Digitale che offre una panoramica completa.

Palinsesto degli eventi sportivi

Il palinsesto di Gioco Digitale in diretta è piuttosto variegato, dato che include eventi sportivi italiani e di livello mondiale. Ecco una panoramica dei principali eventi parte dell’offerta di GD:

Calcio

Italia : Lega Pro.

: Lega Pro. Francia : Ligue 1, Ligue 2.

: Ligue 1, Ligue 2. Spagna : Liga, Segunda Division.

: Liga, Segunda Division. Germania : Bundesliga.

: Bundesliga. Portogallo : Primeira Liga.

: Primeira Liga. Inghilterra : Championship.

: Championship. Argentina : Primera Division.

: Primera Division. Brasile : Campeonato Brasileiro.

: Campeonato Brasileiro. Giappone : J1 League.

: J1 League. Cina: Super League.

Tennis

Grande Slam, Coppa Davis, ATP 1000, ATP 500, Challenger.

Basket

Serie A2, Coppa Italia, Qualificazioni agli Europei, alcuni match NBA di Regular Season.

Baseball

Alcuni match di MLB.

Accesso al servizio streaming da smartphone

Per gli utenti che preferiscono vedere i match da smartphone, Gioco Digitale streaming mette a disposizione un’app nativa dedicata alle scommesse sportive che consente di accedere al servizio di streaming in modo semplice e immediato. Dopo aver effettuato il login, è possibile navigare nella sezione Scommesse e aprire la barra di navigazione per selezionare Gd TV. Nell’elenco dei match disponibili, bisogna assicurarsi che l’evento desiderato sia affiancato dall’icona della diretta.

Come vedere partite in diretta su Gioco Digitale: guida step by step

La proposta in diretta di Gioco Digitale varia di giorno in giorno ma è semplicissima da trovare:

Effettuare la registrazione, compilando il formulario di Gioco Digitale. Completare la convalida dell’account, inviando una copia fronte e retro del documento utilizzato durante l’iscrizione. Effettuare un deposito con uno dei metodi di pagamento disponibili su Gioco Digitale, anche di importo minimo. Aprire la sezione “Scommesse” dalla barra di navigazione principale (in alto al centro). Selezionare la sezione “Live” dalla barra di navigazione secondaria. Fra i pulsanti filtro, cliccare su “Video”, per vedere l’elenco completo dei match trasmessi. Cliccare su uno dei match per iniziare a vederlo. Il player si aprirà automaticamente sulla destra, con audio ambientale (mutabile se necessario).

FAQ

Bisogna scommettere con soldi veri per vedere le partite in streaming?

No, non è necessario, essendo sufficiente avere del saldo disponibile per accedere a tutto il palinsesto di Gioco Digitale.

Le partite si possono vedere a schermo intero?

No, per il momento è solo possibile allargare leggermente il player per una visualizzazione più agevole.

Si possono vedere i match di Serie A su Gioco Digitale?

Per il momento la Serie A non è trasmessa da Gioco Digitale. Nella sezione live, è comunque possibile seguire le partite del principale campionato di calcio italiano tramite un’animazione grafica e un prospetto statistico aggiornato.