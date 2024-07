Bwin è uno dei brand più noti fra i bookmaker legali in Italia. Fra i tanti punti di forza di questo operatore, c’è anche un ottimo palinsesto live, che lo pone di diritto fra i migliori siti scommesse dove vedere partite in streaming, con più di 16.000 eventi trasmessi ogni anno.

In questo articolo vedremo più nel dettaglio i segreti dello streaming su Bwin.

Cos’è Bwin Live streaming?





Bwin live streaming è un servizio che permette agli utenti di guardare in diretta tanti eventi sportivi diversi. Fra questi si annoverano partite di calcio, tennis (che rappresenta la maggior parte della proposta), basket e qualche match di pallavolo.

Per accedere a Bwin e vedere partite in streaming, è sufficiente avere un saldo positivo sul proprio conto gioco. Non è richiesto alcun abbonamento o step aggiuntivo, come ad esempio la necessità di piazzare una scommessa.

Come accedere al servizio Bwin in streaming

Scendendo più nel campo pratico, ecco cosa bisogna fare per iniziare a vedere eventi sportivi in diretta su Bwin:

Registrazione: creare un account su Bwin. La procedura è piuttosto rapida anche senza SPID, dato che richiede solo pochi minuti. Saldo disponibile: è necessario avere un saldo positivo sul proprio conto gioco per poter accedere agli eventi in diretta. Eventuali bonus non sono considerati qualificanti per lo streaming Bwin. Selezione dell’evento: una volta effettuato l’accesso, aprire la sezione “Live” dalla barra di navigazione principale. Da qui, cliccare sul pulsante “Video” nella barra di navigazione secondaria. Verrà così mostrata la lista aggiornata con tutti i match disponibili.

Bonus e promozioni Bwin

I clienti che decidono di effettuare la registrazione a Bwin per la prima volta, sia per il servizio streaming sia per usufruire di altri servizi, possono partecipare alle inziative di benvenuto per scommesse e casinò previste dal bookmaker.









Palinsesto di eventi sportivi in diretta su Bwin TV

Nell’offerta di Bwin in diretta si possono vedere migliaia di eventi sportivi da tutto il mondo. Ecco alcuni dei principali campionati e competizioni disponibili.

Calcio

La Liga (Spagna).

(Spagna). Segunda División (Spagna).

Copa Del Rey (Spagna).

Bundesliga (Germania).

(Germania). Coppa di Germania.

Ligue 1 (Francia).

(Francia). Ligue 2 (Francia).

Coupe de France (Francia).

Süper Lig (Turchia).

Championship (Inghilterra).

(Inghilterra). League Cup (Inghilterra).

Primeira Liga (Portogallo).

Primera División (Argentina).

Serie A (Brasile).

(Brasile). Copa do Brasil (Brasile).

Liga MX (Messico).

Copa Libertadores.

Copa Sudamericana.

Eredivisie (Paesi Bassi).

Tennis

Australian Open .

. Roland Garros .

. US Open .

. WTA 125 K Series.

ATP Cup.

Davis Cup Men National Team.

Fed Cup Women National Team.

ATP 1000s.

ATP 500s.

ATP 250 Series.

ATP Challenger Tour.

WTA International.

Basket

NBA (alcuni match di Regular Season).

(alcuni match di Regular Season). FIBA (International/Club/Basketball Champions League).

National Basketball League (Australia).

Basketball Super League (Turchia).

VTB League.

Liga Nacional de Básquet (Argentina).

Serbian Basketball League.

British Basketball League.

Visualizzazione a schermo intero

Una delle caratteristiche distintive di Bwin streaming è la possibilità di visualizzare gli eventi in diretta a schermo intero. Tale funzionalità è disponibile anche su dispositivi mobile come smartphone e tablet, semplicemente ruotando lo schermo dopo aver cliccato sull’apposito pulsante direttamente nel player presente sul bookmaker.

Funzioni aggiuntive: statistiche e commento audio

Oltre allo streaming in diretta, Bwin offre una serie di funzioni aggiuntive a favore degli utenti più esigenti. Durante gli eventi, i giocatori possono accedere a statistiche dettagliate, punteggi in tempo reale e altre informazioni utili. Alcuni eventi includono anche commento audio in italiano e altre lingue, per una fruizione ancora più completa.

Scommesse live e cash out

Il servizio Bwin live in streaming è perfettamente integrato con l’interfaccia dedicata alle scommesse dal vivo. Gli utenti possono piazzare le proprie giocate in tempo reale sugli eventi mentre li stanno guardando, adattando le proprie strategie in base all’andamento del match. Inoltre, la funzione di cash out consente di chiudere anticipatamente una scommessa, incassando una vincita parziale o limitando le perdite.

Per saperne di più su questo e altri punti salienti, è possibile consultare le recensioni Bwin curate dalla nostra redazione scommesse.

Vantaggi del servizio Bwin Live

Il servizio Bwin live streaming è utile sotto molti punti di vista:

Accesso da più dispositivi : gli utenti possono accedere agli eventi in diretta da PC, tablet e smartphone.

: gli utenti possono accedere agli eventi in diretta da PC, tablet e smartphone. Sconfinata selezione di eventi : Bwin TV copre un numero enorme di sport e competizioni internazionali.

: Bwin TV copre un numero enorme di sport e competizioni internazionali. Interfaccia facile da usare : la piattaforma è facile da navigare, anche grazie alla barra di ricerca.

: la piattaforma è facile da navigare, anche grazie alla barra di ricerca. Immagini in alta definizione: avendo a disposizione una connessione sufficientemente performante, si possono vedere i match in diretta su Bwin anche in HD.

FAQ

Quanto deve essere alto il saldo reale per vedere le partite in streaming?

È sufficiente anche 1 solo centesimo di saldo reale per iniziare a vedere le partite in diretta. Per chi si registra per la prima volta, è sufficiente effettuare un deposito minimo di 5 – 10 € a seconda del metodo di pagamento.

Che percorso bisogna seguire per vedere match in diretta?

Effettuare il login, aprire la sezione “Live” e cliccare sul pulsante “Video” caratterizzato dalla classica icona del tasto play.

La funzione cash out è disponibile solo sulle scommesse di eventi in streaming?

No, su tutte le scommesse effettuate, indipendentemente dal fatto che il match sia trasmesso in diretta o meno.