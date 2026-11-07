Il grande volley femminile torna protagonista su Volley Night Match Live con la sfida più attesa della giornata: Savino Del Bene Scandicci-Numia Vero Volley Milano.

Sabato 7 novembre alle 20.30, al Pala BigMat di Firenze, le toscane cercano un risultato importante per ridurre i cinque punti di ritardo dalle due capolista. Milano arriva invece all’appuntamento con diciotto punti e un solo set perso, forte di un avvio di campionato estremamente convincente.

I riflettori saranno puntati sul grande confronto tra Kiera Van Ryk e Paola Egonu, ma il risultato dipenderà anche dalla qualità della ricezione, dalla distribuzione e dal lavoro a muro. Maja Ognjenović dovrà coinvolgere Avery Skinner, Caterina Bosetti e le centrali per impedire ad Anna Danesi e Hena Kurtagić di concentrarsi esclusivamente sulle attaccanti esterne.

Scandicci proverà a rallentare il gioco lombardo con il muro di Maja Aleksić e Linda Nwakalor, mentre Milano cercherà di mettere pressione dalla linea dei nove metri e di allontanare la costruzione toscana dalla rete. La gestione delle ricostruzioni e dei palloni meno precisi potrà risultare decisiva quanto la potenza delle due opposte.

Il racconto in diretta della Serie A1 femminile sarà affidato a Simona Bastiani, Lidia Bonifazi e Pino Lorizio.

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