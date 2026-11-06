🚴‍♂️ Il Giro d’Italia 2027 promette spettacolo! Mortirolo, Gavia, Zoncolan e tanti possibili protagonisti: nella nuova puntata di Bike Today presentiamo e analizziamo il percorso della prossima Corsa Rosa insieme a due ospiti speciali: Paolo Savoldelli e Gian Luca Giardini.

🎙️ In studio il due volte vincitore del Giro d’Italia, Paolo Savoldelli, e l’esperto di ciclismo Gian Luca Giardini per raccontare una delle edizioni più attese della Corsa Rosa.

🇮🇹 Si partirà da Trieste, con uno sconfinamento in Slovenia, per arrivare il 30 maggio nella tradizionale cornice di Roma. Un percorso che potrebbe regalare una classifica generale molto combattuta e che presenta alcune tappe destinate a fare la differenza.

⛰️ MORTIROLO, GAVIA E ZONCOLAN: LE TAPPE CHE POSSONO DECIDERE IL GIRO

Due giornate su tutte attirano l’attenzione degli appassionati: il tappone con la doppia scalata al Mortirolo e il passaggio sul Passo Gavia, e la durissima penultima frazione con arrivo sul Monte Zoncolan, il celebre Mostro, prima della passerella finale nella Capitale.

⭐ CHI SARÀ AL VIA? I GRANDI NOMI INTERNAZIONALI E LE SPERANZE AZZURRE

Tra i corridori più attesi c’è Remco Evenepoel, che ha lasciato aperta la porta alla partecipazione. Ma attenzione anche a Isaac Del Toro e Paul Seixas, due nomi che potrebbero rendere la sfida per la maglia rosa ancora più interessante.

E per l’Italia? Gli occhi sono puntati soprattutto su Davide Piganzoli, Giulio Pellizzari e Lorenzo Finn, giovani talenti che potrebbero essere tra i protagonisti della prossima edizione.

🔥 Un’analisi a tutto campo sul percorso del Giro d’Italia 2027, sulle tappe decisive, sui possibili favoriti e sulle prospettive di una Corsa Rosa che si preannuncia apertissima.

💬 Chi vincerà il Giro d’Italia 2027? E quale sarà la tappa decisiva? Diteci la vostra nei commenti!

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