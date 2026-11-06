Cosa spinge un uomo a correre per 6 giorni di fila coprendo oltre 770 chilometri, o a percorrere l’Italia in sella a una bici senza quasi fermarsi mai? Non è solo preparazione fisica: è una ricerca interiore, è filosofia, è cuore. Nella puntata numero 48 di RUN2U siamo in compagnia di Andrea Accorsi, ex azzurro di ultramaratona e icona dell’ultra-endurance. Una chiacchierata autentica sulla fatica, sulla mente e su come trasformare ogni chilometro in un’opera d’arte. Mettetevi comodi e lasciatevi ispirare.

Benvenuti alla puntata RUN2U #48 (Stagione 2026)!

Oggi ai nostri microfoni c’è una vera e propria leggenda dello sport ultra-endurance italiano: Andrea Accorsi, ex atleta azzurro della Nazionale di Ultramaratona, primatista e autore di imprese straordinarie come il Connect 4 Long Way.

In questo episodio ripercorriamo la sua carriera unica: 🏃‍♂️ I segreti della preparazione fisica e mentale per le 24 Ore e le gare di 6 Giorni. 🚴‍♂️ Il passaggio dalla corsa all’ultracycling e al bikepacking in solitaria. 🧠 Come gestire il sonno, i momenti di crisi e la soglia del dolore. 📚 La scrittura, i suoi libri e la solidarietà legata ai grandi progetti di ultra-endurance.

Un viaggio emozionante dentro e fuori dalla pista, per chi ama la corsa, le due ruote e le storie di vita che insegnano a non arrendersi mai.

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Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

In onda su RETE 8 (canale 81) in chiaro in TV ogni lunedì alle ore 21:00 circa.

Prima parte: uno spazio speciale dedicato all’Atleta della settimana.

Seconda parte: a seguire, un approfondimento completo su tutto ciò che è accaduto durante la settimana nel mondo dell’atletica leggera e del running.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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