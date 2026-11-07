Una puntata ricchissima di ospiti e approfondimenti per presentare il weekend del 7 e 8 novembre: torna A Tutto Volley, la trasmissione condotta da Mario Di Iorio dedicata alla pallavolo italiana.

L’apertura è riservata alla Serie B maschile con Riccardo Vecchi, schiacciatore dell’Osimo. La formazione marchigiana è ancora imbattuta nel girone E e ha iniziato il campionato confermando le proprie ambizioni di promozione.

Spazio poi a una leggenda della pallavolo mondiale: Marko Podrascanin. Dopo avere chiuso una straordinaria carriera da giocatore, il centrale serbo ha intrapreso una nuova avventura come direttore sportivo della Lube Civitanova, protagonista di un positivo avvio di stagione.

Il terzo ospite è Lorenzo Esposito, alzatore della Pallavolo Macerata, impegnata nel campionato di Serie A2 maschile. Con lui analizziamo il momento della squadra, attualmente al dodicesimo posto, e le prospettive per il prosieguo della stagione.

La chiusura è dedicata alla Serie A1 femminile con Alessia Mazzaro, centrale della Cbf Balducci Hr Macerata e una delle protagoniste del buon avvio di campionato della formazione marchigiana.

Quattro ospiti per attraversare il volley italiano dalla Serie B alla Serie A1, tra ambizioni, risultati, nuove carriere e obiettivi futuri.

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