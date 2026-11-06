Due ori mondiali individuali, un bronzo olimpico a Tokyo e un argento a squadre a Parigi 2024. Alice Volpi è una delle grandi protagoniste del fioretto italiano, ma dietro le medaglie c’è una storia fatta anche di dubbi, stanchezza emotiva e voglia di ritrovare se stessa.

In questa puntata di FOCUS – SCHERMA, la campionessa delle Fiamme Oro si racconta senza fermarsi ai risultati: dagli inizi al CUS Siena al primo titolo mondiale, dalla delusione delle Olimpiadi alla pausa dopo Parigi, fino alla rinascita del 2026, con la vittoria al Grand Prix di Lima, il quarto titolo italiano individuale e il bronzo in Coppa del Mondo a Takamatsu. 🤺🏆

Una conversazione per scoprire il lato meno conosciuto di un’atleta abituata a combattere: il rapporto con la pressione, la rivalità tra compagne, il bisogno di fermarsi, la vita lontano dalla pedana e un nuovo obiettivo chiamato Los Angeles 2028.

Perché dietro ogni campionessa c’è una persona, con le sue fragilità, le sue ambizioni e il coraggio di ricominciare. E perché, a volte, la vittoria più importante è imparare a godersi il viaggio. ❤️

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