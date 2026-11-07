Perché è stata interrotta la qualifica di F1 ad Interlagos: bandiera rossa dopo poco più di 2 minuti

Un violento acquazzone si è abbattuto su Interlagos, quando erano appena incominciate le qualifiche del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul celebre tracciato nell’area di San Paolo. La pioggia era prevista alla vigilia della sessione, si è manifestata circa trenta minuti prima del semaforo verde, inondando la pista, poi si è placata ed è quindi tornata a fare capolino tre minuti prima dell’inizio del turno.

I piloti erano già posizionati per uscire dalla pit-lane con le gomme intermedie, ma sono dovuti rientrare per montare le full wet. Kimi Antonelli è sceso in pista, mentre Max Verstappen e Lewis Hamilton sono rimasti ai box (giusto per citare le scelte di alcuni big impegnati nell’evento in terra sudamericana). Dopo soltanto un paio di minuti, quando nessun pilota aveva ancora realizzato un tempo valido, i commissari di gara hanno deciso di esporre la bandiera rossa e di sospendere il Q1.

Mancavano ancora 15 minuti e 37 secondi al termine del primo segmento di qualifica. Ormai è chiaro: per motivi di sicurezza, non si gira più in condizioni di bagnato “estremo” e le gomme full wet non vengono praticamente mai impiegate. Più e più volte nel corso delle ultime stagioni, si è aspettato che le condizioni meteo migliorassero e si è attesa una finestra ideale per tornare in pista. Le previsioni non sono delle migliori, vedremo quando si avrà la possibilità per riprendere le qualifiche, che assegnano la pole position e determinano la griglia di partenza per la gara di domani.

Ricordiamo che bisognerà fare i conti con diverse penalità, previste per la sostituzione del motore e di relative componenti: Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sergio Perez scatteranno dal fondo dello schieramento; Charles Leclerc verrà retrocesso di dieci posizioni rispetto al risultato conseguito in qualifica; George Russell dovrà fare i conti con una penalità di cinque caselle sulla griglia di partenza.