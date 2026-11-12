Costanza Cocconcelli passa da SWIMZONE per raccontare l’inizio della stagione in vasca corta, con gli Italiani e la qualifica ai Mondiali tra i principali obiettivi. L’azzurra, che si è appena laureata all’Università di Bologna in Scienze Politiche, ci offre anche le conoscenze e gli spunti maturati durante la stesura della sua tesi, intitolata: “Evoluzione del corpo e della prestazione nello sport contemporaneo. Dal doping agli Enhanced Games”.

A partire da questo lavoro ci siamo confrontati sul significato, anche filosofico, dei limiti umani e sulle implicazioni socio-economiche e politiche degli Enhanced Games, senza tralasciare il tema dello sport pulito.

In conclusione, uno sguardo agli obiettivi della stagione e agli eventi su cui Costanza vuole concentrarsi, tra i 100 farfalla in vasca lunga e i 100 misti in vasca corta.

Conducono: Alessia Polieri, Sofia Altavilla e Enrico Spada

📌 **Nel video potrai scoprire:**

– Gli obiettivi della stagione in vasca corta e la corsa alla qualifica mondiale

– La tesi di laurea sul rapporto tra corpo, prestazione e sport contemporaneo

– Il dibattito sugli Enhanced Games, il doping e i limiti della prestazione umana

– Gli eventi su cui Costanza punta: 100 farfalla e 100 misti

🔍 *Parole chiave:* Costanza Cocconcelli, SWIMZONE, nuoto italiano, Enhanced Games, doping, sport pulito, limiti umani, 100 farfalla, 100 misti.

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