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Dall’oro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto alla prima vittoria in Coppa del Mondo: a Casablanca Roberta Marzani conquista il suo primo successo individuale nel massimo circuito internazionale, battendo in finale Anna Maksymenko 15-14. Un percorso di crescita, esperienza e ambizione nella spada azzurra. 🤺
#FOCUS #Scherma #RobertaMarzani #CoppaDelMondo #Federscherma
conduce Alice Liverani
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