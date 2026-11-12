Un record italiano e un pass mondiale per un centesimo. Costanza Cocconcelli apre gli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione con un 58”18 nei 100 misti, uno dei risultati al centro della diretta di Swim Zone con Sofia Altavilla, Alessia Polieri ed Enrico Spada.

Chi ha centrato il tempo per i Mondiali di Pechino e chi resta fuori nonostante il crono? Analizziamo il 48”92 di Simone Stefanì nei 100 farfalla, il 20”82 di Andrea Battista Candela e il 20”89 di Leonardo Deplano, esattamente sul limite dei 50 stile libero. Nei 100 rana Gabriele Mancini scende sotto lo standard con 56”46, ma i due posti individuali sono già occupati da Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi. Nei 1500 stile libero vanno sotto il limite sia Simona Quadarella, già qualificata, in 15’33”80, sia Noemi Cesarano in 15’39”21.

Spazio anche alle sorprese dello stile libero: Francesco Volpe, classe 2008, vince i 400 in 3’38”30 e Alessandra Mao, classe 2011, conquista i 200 dalla corsia 1 in 1’54”98. Ripercorriamo anche i titoli di Lorenzo Mora, Francesca Pasquino, Benedetta Pilato, Elena Capretta e Lorenzo Glessi, vincitore dei 100 misti nella gara del saluto di Marco Orsi, settimo.

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