Pilato e Quadarella autorevoli nel day-1 degli Assoluti in vasca corta. Record di Cocconcelli e pioggia di pass per i Mondiali di Pechino

Cala il sipario sulla prima giornata di finali degli Assoluti invernali in vasca corta di Riccione, appuntamento che rappresenta anche un’importante occasione di qualificazione ai Mondiali 2026 di Pechino, in programma proprio in una piscina da 25 metri.

Lorenzo Mora si è tolto una bella soddisfazione, conquistando la vittoria nei 100 dorso, orfani di Thomas Ceccon, in 49″82. Alle sue spalle Michele Lamberti (49″99) e Francesco Lazzari (50″57). Il tempo limite per la qualificazione iridata era fissato a 49″69 e Mora non è andato lontano dall’obiettivo. Una prestazione della quale il direttore tecnico Cesare Butini potrà certamente tenere conto nelle proprie valutazioni.

Nei 50 dorso femminili niente pass iridato, ma vittoria tricolore per Francesca Pasquino, prima in 26″66. Si tratta di una distanza nella quale Sara Curtis punta a lasciare il segno a Pechino, anche se la concorrenza internazionale si preannuncia particolarmente temibile. Alle spalle della vincitrice si sono piazzate Martina Biasioli (26″87) e Chiara Lamanna (27″11).

Nei 400 stile libero maschili, Francesco Volpe (classe 2008) ha firmato una splendida vittoria in 3’38″30, scendendo abbondantemente sotto il muro dei 3’40” e precedendo un ottimo Luca De Tullio, secondo in 3’38″58. Terza posizione per Alessandro Ragaini (3’41″64). Il tempo limite per la qualificazione mondiale era fissato a 3’37″79: un riferimento che Volpe non è riuscito a raggiungere, ma Butini potrebbe aprire alle integrazioni.

Nei 200 stile libero femminili Alessandra Mao ha conquistato il titolo in 1’54″58, precedendo Giulia D’Innocenzo (1’55″12) e Matilde Biagiotti (1’55″44). Cronometricamente non si è trattato di una finale particolarmente brillante, ma il successo assume un significato importante per la giovane nuotatrice classe 2011, che non sembra trovare nella vasca corta il contesto più congeniale alle proprie caratteristiche e che, peraltro, ha già in tasca la qualificazione ai Mondiali.

Grande spettacolo nella finale dei 100 rana maschili, dove i due atleti già qualificati per la rassegna iridata, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo, hanno dovuto cedere il passo a un eccellente Gabriele Mancini. Quest’ultimo si è imposto in 56″46, lasciando agli avversari rispettivamente il secondo posto in 57″11 e il terzo in 57″15. Un crono che, da solo, sarebbe stato sufficiente per centrare la qualificazione mondiale nella specialità. Tuttavia, con entrambi gli slot già assegnati, il risultato non si è tradotto in un ulteriore pass per Pechino. Mancini rilancia comunque le proprie quotazioni, soprattutto in vista dei 200 rana.

Affermazione attesa nei 100 rana femminili per Benedetta Pilato, vincitrice in 1’04″42, sostanzialmente in linea con quanto nuotato al mattino. La pugliese, già qualificata per Pechino, ha potuto concentrarsi sulla gestione della prova e raccogliere indicazioni utili in prospettiva internazionale. Da sottolineare anche la prestazione di Sara Franceschi, seconda in 1’04″52 e molto vicina alla vincitrice. Un risultato che potrebbe alimentare le sue ambizioni di convocazione, nonostante il tempo limite per la qualificazione, fissato a 1’03″99, non sia stato ottenuto.

Prestazione di grande spessore per Simone Stefanì, che si è aggiudicato il titolo dei 100 farfalla e ha staccato il pass per Pechino, fermando il cronometro a 48″92 e abbattendo così il muro dei 49 secondi. Un risultato che lo porta a ridosso del record italiano di Matteo Rivolta, pari a 48″64. Niente qualificazione, invece, per Elena Capretta, che ha comunque conquistato il titolo dei 50 farfalla in 25″49, restando a tre decimi dal tempo limite di 25″19.

Grande prova anche nei 50 stile libero maschili, dove il sorprendente Andrea Battista Candela e Leonardo Deplano hanno occupato le prime due posizioni, rispettivamente in 20″82 e 20″89. Entrambi hanno centrato i crono richiesti per la qualificazione alla rassegna iridata in Cina.

Nei 1500 stile libero femminili Simona Quadarella, già qualificata ai Mondiali, ha offerto un’altra prestazione di assoluto rilievo, chiudendo in 15’33″80. Si tratta del terzo miglior tempo mondiale stagionale in vasca corta. Alle sue spalle una Noemi Cesarano in grande crescita, seconda in 15’39″21. Un crono che è valso alla nuotatrice campana la qualificazione iridata, grazie al netto margine sul tempo limite fissato a 15’42″09.

Nei 100 misti maschili, gara nella quale Marco Orsi ha disputato il suo ultimo campionato italiano, si è imposto Lorenzo Glessi in 52″48. Per lui resta da colmare un divario di 99 centesimi rispetto al tempo limite per Pechino, fissato a 51″49.

In campo femminile è arrivata invece una prestazione di assoluto rilievo firmata da Costanza Cocconcelli, che ha stabilito il nuovo record italiano dei 100 misti in 58″18, migliorando il precedente primato personale e nazionale di 58″45. Un risultato che le ha consegnato anche il pass per i Mondiali: il tempo limite era infatti fissato a 58″19, un centesimo più alto del nuovo record.