Alice Pagliarini riparte da 11”32 sui 100 metri e punta agli Europei indoor di Valencia. La ventenne velocista marchigiana è ospite di Sprint Zone per raccontare a Ferdinando Savarese la sua prima stagione da assoluta e gli obiettivi del 2027.

Due infortuni hanno complicato il suo 2026, ma al Palio della Quercia di Rovereto è arrivato il personale sui 100 metri. Un risultato da cui ripartire dopo una stagione che l’ha vista impegnata anche a livello internazionale.

Il prossimo obiettivo individuale è qualificarsi per i 60 metri degli Europei indoor di Valencia, senza perdere di vista il suo ruolo nelle staffette veloci azzurre. Che cosa può portare sui 60 metri della crescita mostrata sui 100? Ne parliamo nella puntata del giovedì di Sprint Zone.

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