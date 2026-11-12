# SWIMZONE SPECIALE | Assoluti in vasca corta, si parte: occhi sui Mondiali e ultimo 100 misti per Marco Orsi
Altri video
-
Robertlandy Simon: “Milano, Los Angeles 2028 e il mio futuro” | Volley Night
-
Giovanna Epis a RUN2U 49: Metodo Rondelli, New York e il futuro della maratona azzurra
-
Nina Pinzarrone si racconta: dal bronzo mondiale alla sorpresa di papà Mario
-
Beach volley, scatta la corsa a Los Angeles: come riparte l’Italia? | Luigi Dell’Anna a Beach Zone
[16:48, 12/11/2026] Sofia Altavilla: Prima mattinata dei Campionati Italiani in vasca corta. In attesa delle finali del pomeriggio, quando i primi azzurri cercheranno di strappare un pass per i Mondiali di Pechino 2026, facciamo il punto sui primi riscontri in acqua e sui criteri di qualificazione.
Dai 50 stile libero di Deplano e Ballarati alla farfalla di Stefanì e Capretta, troverà spazio anche l’ultimo 100 misti di Marco Orsi: il Bomber, pronto a dare l’addio al nuoto durante questi Campionati.
Conducono: Alessia Polieri, Sofia Altavilla e Enrico Spada
📌 *Nel video potrai scoprire:*
– I primi riscontri della mattinata agli Assoluti in vasca corta
– I criteri di qualificazione per …
[16:49, 12/11/2026] Sofia Altavilla: titolo messo a caso
[16:49, 12/11/2026] Sofia Altavilla: ah aspe te la sistem con hastag e tutto