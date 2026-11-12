Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

13 secondi fa

il

[16:48, 12/11/2026] Sofia Altavilla: Prima mattinata dei Campionati Italiani in vasca corta. In attesa delle finali del pomeriggio, quando i primi azzurri cercheranno di strappare un pass per i Mondiali di Pechino 2026, facciamo il punto sui primi riscontri in acqua e sui criteri di qualificazione.

Dai 50 stile libero di Deplano e Ballarati alla farfalla di Stefanì e Capretta, troverà spazio anche l’ultimo 100 misti di Marco Orsi: il Bomber, pronto a dare l’addio al nuoto durante questi Campionati.

Conducono: Alessia Polieri, Sofia Altavilla e Enrico Spada

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

📌 *Nel video potrai scoprire:*
– I primi riscontri della mattinata agli Assoluti in vasca corta
– I criteri di qualificazione per …
[16:49, 12/11/2026] Sofia Altavilla: titolo messo a caso
[16:49, 12/11/2026] Sofia Altavilla: ah aspe te la sistem con hastag e tutto

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: