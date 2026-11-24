Alexander Zverev, attuale Numero 1 del ranking ATP, ha un problema enorme con i due giocatori che hanno dominato la scena in lungo ed in largo negli ultimi 36 e mesi e più. Ovvero Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il conto in soli due anni recita dodici sconfitte su dodici partite ufficiali disputate contro l’italiano e lo spagnolo. L’ultima in ordine cronologico è avvenuta a Torino, dove il nativo di Murcia si è imposto in due set, togliendo ogni certezza al tedesco.

E lo si è percepito da un dato clamoroso, il servizio: impeccabile durante il torneo è crollato al cospetto di un ribattitore eccezionale come Carlitos, sintomo di un problema non indifferente, forse anche mentale; è questa per sommi capi l’opinione di Tim Henman, icona del tennis britannico intervenuta su Sky Sports proprio per commentare la disfatta del teutonico:

“Quando Zverev affronta altri giocatori, non si sente particolarmente minacciato – ha detto Henman – Per questo motivo non è così sotto pressione al servizio, dunque piazza le proprie palle alla perfezione.Alcaraz non può mettere in difficoltà il servizio di Zverev dal punto di vista fisico; può però condizionarlo mentalmente. Guardando le zone in cui Zverev indirizzava le sue battute nella finale si nota la poca precisione. Quando affrontava gli altri giocatori, le sue palline finivano a meno di 15 centimetri dagli angoli. Con Alcaraz invece a 60 centimetri. Carlos è un atleta straordinario ed in possesso di una tecnica particolare, perché è capace di rimandare la palla dall’altra parte della rete anche nelle situazioni più complicate. E credo che questo abbia aumentato ulteriormente le difficoltà di Zverev“.

In ultimo Henman ha aggiunto: “Zverev Non riusciva a ottenere punti facili, e la percentuale di prime di servizio era decisamente più bassa. Perché? Penso che sia proprio questa la domanda da fargli e la grande sfida che si presenta quando si affronta Alcaraz”.