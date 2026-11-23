Anche Flavio Cobolli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio delle Finals di Coppa Davis, ed inevitabilmente l’argomento del giorno è l’intervento chirurgico a cui si sottoporrà Jannik Sinner, che oggi si è recato in Finlandia e domani finirà sotto i ferri per mettersi alle spalle l’infortunio al ginocchio.

L’azzurro spiega di aver già contattato Sinner, sottolineando come la sua presenza sul circuito maggiore sia fondamentale: “Gli ho scritto subito, non siamo a conoscenza dei particolari. Mi dispiace ovviamente, avere Jannik nel Tour è importante per tutti noi“.

L’assenza del numero 2 ATP è pesante anche per l’Italia, impegnata in Coppa Davis, ma Cobolli spiega come Sinner sia comunque al fianco degli azzurri: “Lui è una parte fondamentale del team anche se adesso non è qui, ci manca come a tutti i tifosi italiani“.

Sulla Coppa Davis afferma: “È stata una settimana pazzesca per me a Torino. Mi è piaciuto molto giocare il mio primo Masters. Ora siamo felici di essere tornati a Bologna. Per me giocare la Coppa Davis significa tutto. Adoro stare in squadra con i ragazzi. Spero che riusciremo a trascorrere una bella settimana. Certo, abbiamo appena iniziato, quindi ci serve un po’ di tempo per prendere confidenza con il campo e con tutto il resto. Abbiamo visto l’impianto ed è fantastico. Sarà bellissimo giocarci“.