Come sappiamo, Jannik Sinner si sottoporrà ad un intervento chirurgico a Turku, in Finlandia, per risolvere la sindrome della bandelletta ileotibiale al ginocchio destro. Una notizia che, fin dal momento della sua diffusione, ha generato una moltitudine di domande tra addetti ai lavori e appassionati, tra chi si è lanciato in maldestre analisi mediche e chi, invece, si è interrogato sui possibili tempi di recupero.

L’apprensione è dovuta ai tanti, possibili, mesi di stop che potrebbero costringere il fenomeno altoatesino a saltare sicuramente il primo Slam della stagione, gli Australian Open, così come tanti altri tornei importanti ATP. Nonostante non sia ancora stato comunicato nulla per vie ufficiale, in tanti hanno provato a sbilanciarsi ed a ipotizzare il periodo del possibile rientro.

Tra questi c’è anche Brad Gilbert, celeberrimo allenatore (nonché commentatore) statunitense intervenuto di recente nel podcast The Big T poco prima che si diffondesse la certezza dell’intervento: “Ho sentito dire che ha bisogno di un altro consulto medico – ha detto Gilbert – è una situazione delicata. Ha aspettato con grande pazienza e ora rischia di doversi sottoporre ad un intervento chirurgico, che farebbe slittare ulteriormente il suo rientro. Se non dovessero subentrare complicazioni, sarebbero comunque necessari altri tre o quattro mesi prima che possa tornare a competere. In caso di intervento, credo che forse potrà tornare a giocare sulla terra rossa”.

Il coach ha poi chiosato facendo un parallelismo con quanto accaduto a Djokovic due anni fa: “Nole si è sottoposto ad un intervento al menisco nel 2024 e lo abbiamo visto a Wimbledon per miracolo, ma dubito che Sinner sarà in grado di fare lo stesso“.