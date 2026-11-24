Un trofeo da difendere, senza la punta di diamante. Ma l’Italia sa come si fa, e lo ha dimostrato già nel 2025. Tra poche ore si alzerà il sipario sulle Final 8 della Coppa Davis 2026, competizione che andrà in scena questa settimana a Bologna, presso il nuovissimo impianto BolognaFiere Tennis Arena (Unipol Arena), ma alla vigilia molte delle attenzioni sono rivolte a Jannik Sinner, il quale si sottoporrà ad un intervento chirurgico al ginocchio in Finladnia per poter risolvere la sindrome della bandelletta ileotibiale.

In tal senso, in occasione del media day allestito prima dell’inizio dell’evento (che comincerà oggi con la sfida tra Repubblica Ceca e Canada) ad intervenire sull’argomento è stato Filippo Volandri, dal 2021 capitano della squadra azzurra che, in una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni di Sky Sport Tennis, ha fatto emergere un dettaglio importante riguardante l’operazione e non solo:

“L’ho visto a Torino e non c’era ancora l’ipotesi dell’intervento – ha confidato Volandri – Lui mi ha detto che tornerà e siamo tutti sicuri di questo. Non è importante solo per noi in Davis, ma anche per l’Italia e tutti. A prescindere dal fatto che lui sia fisicamente con noi o meno, lui c’è: si fa sentire nella nostra chat, dove ci scrive ogni volta. Gli facciamo tutti un grande in bocca al lupo. Lo aspettiamo a braccia aperte“.

Ricordiamo che l’Italia scenderà in campo domani, mercoledì 25 novembre, per giocare il quarto di finale contro la Corea del Sud. L’inizio delle partite è previsto per le ore 16:00. La formazione azzurra sarà composta da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e dello specialista del doppio Andrea Vavassori.