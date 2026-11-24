Il pensiero degli azzurri è chiaro. Jannik Sinner, pur non essendoci fisicamente, sarà con loro a Bologna. Anche a distanza. E’ un discorso corale di mentalità quello emerso dal media day delle Final 8 di Coppa Davis 2026, dove l’Italia sarà chiamata a difendere un titolo ormai in proprio possesso da tre anni senza il fenomeno di Sesto Pusteria, il quale si sottoporrà tra poche ore ad un intervento chirurgico per risolvere la Sindrome della bandelletta ileotibiale al ginocchio destro.

Non è la prima volta che i nostri portacolori si ritrovano a battagliare nel celeberrimo torneo senza la propria punta di diamante. E già successo lo scorso anno, anche se questa volta la musica sarà diversa, soprattutto per la presenza di un Carlos Alcaraz reduce dal successo quasi in scioltezza delle ATP Finals. Ma la fiducia c’è, e a confermarlo è il doppista Andrea Vavassori, intercettato dai microfoni di Sky Sport.

“Dispiace a tutti perché lo seguiamo sempre con grande apprensione. Sono stati mesi difficili per lui, c’è un bel legame e ci ha dato grande sostegno anche da lontano, anche lo scorso anno ci ha seguito e ci ha scritto diversi messaggi – ha detto Vavassori – Lui è un po’ il nostro faro, sta segnando la via per tutti. Speriamo torni presto perché abbiamo bisogno di lui” .

Servirà dunque approcciare la competizione con la stessa mentalità di sempre. E la prima occasione utile sarà domani, mercoledì 25 novembre, quando la compagine tricolore formata da Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e ovviamente Andrea Vavassori si presenterà al cospetto della Corea del Sud per il quarto di finale.