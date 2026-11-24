Una carriera da allenatrice ricca di soddisfazioni. E le pagine da scrivere sono ancora tante. Monica Bergamelli, celeberrima allenatrice della Nazionale italiana di ginnastica artistica specializzata nella trave, è stata intercettata dai microfoni di Ginnasticomania, rubrica di approfondimento sulla disciplina in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Chiara Sani.

In prima battuta, la coach ha parlato dei suoi primi passi nel ruolo di coach: “Sono entrata a far parte di questo gruppo nel 2017, sono stata ginnasta fino al 2009. Ho cominciato con le bimbe più piccole, poi ho cominciato a prendere in mano questo gruppo, c’è stata poi un’escalation fino ad arrivare a grandi risultati. Ho iniziato con tutti gli attrezzi, poi mi sono specializzata nella trave. Principalmente la trave è un attrezzo odiato dalle ragazze, difficilmente piace e in poche hanno la trave come preferenza. Anche io lo stesso da ginnasta, il cui amore è arrivato solo a fine carriera. È un attrezzo che bisogna saper prendere, c’è il timore di stare su, ma è un attrezzo come gli altri”.

Tra le soddisfazioni più importanti della carriera non può che esserci la magia di Parigi 2024, con il fantastico oro di Alice D’Amato ed il bronzo di Manila Esposito: “Ogni tanto ci penso, ma forse ancora non riesco a realizzare. È stato un momento magico, le finali alla trave sono sempre particolari, conta molto la testa. Sono state brave loro a tenere, qualcun altro è incappato in qualche errore ed è arrivato il risultato. Ho sempre detto alle atlete di fare il loro, loro sono state bravissime: anche vedendo gli errori degli altri non si sono lasciate emozionare”.

Successivamente Bergamelli ha parlato delle differenze nell’approccio all’attrezzo degli ultimi tempi, dettate soprattutto dai cambi regolamentari: “Ogni quadriennio c’è sempre qualche cambiamento, negli ultimi due stanno prestando molta attenzione alla parte artistica, non tanto per gli elementi di difficoltà ma nei collegamenti, nella precisione e nell’interpretazione. Questo può portare grande differenza tra un esercizio e l’altro. Si guardano ancora di più gli allunghi, la tenuta del piede. Ci sono tanti particolari, c’è la parte a terra che deve essere di un certo tipo, così come quella laterale. Ognuno gestisce i propri movimenti a seconda del carattere. Ci sono le atlete frizzanti che vogliono cambiare spesso, così come altre più conservative che vogliono avere prima dell’elemento un collegamento per riuscire a concentrarsi in un certo modo, è abbastanza soggettivo. Mito da piccola? C’erano russe e rumene, Nadia Comăneci non l’ho incrociata, c’era Svetlana Khorkina e Simona Amânar. Io facevo il mio, non avevo un riferimento in particolare”.

In ultimo il tecnico azzurro ha aggiunto: “Il mio sogno? Mi piace lavorare con le ragazze, mi piace costruire, aumentare le difficoltà, costruire, farle prendere fiducia. Poi il risultato arriva. Alcuni sono già arrivati e neanche io me li aspettavo. Noi lavoriamo, poi vediamo. Se saremo ancora forti, saremo lì“.