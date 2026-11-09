Altri video
-
F1 GP BRASILE: Mercedes campione, Ferrari delude! Piola e Maglienti analizzano la gara
-
Maratona di Ravenna 2026 LIVE: la diretta integrale dalle ore 9.00
-
Volley Night Match Live: Scandicci-Milano vale tanto! Van Ryk sfida Egonu
-
Podrascanin, Vecchi, Esposito e Mazzaro: quattro storie di grande volley marchigiano
Alessia Manda, classe 2009, eletta miglior palleggiatrice degli Europei U18 vinti dall’Italia quest’estate, passa da TALENT ZONE. La giovane azzurra racconta una stagione ricca di alti e bassi, affrontati e superati anche grazie al sostegno delle compagne di squadra e della famiglia.
Durante l’intervista, la 17enne parla del suo arrivo all’Imoco e di come, dopo sette anni, la società sia diventata ormai una seconda casa. Ampio spazio ai momenti chiave della stagione, dalla conquista del titolo europeo alle esperienze condivise con le compagne, e all’ambiente pallavolistico che il Veneto e la sua squadra sanno offrire. Uno sguardo al futuro, tra università, crescita personale e prossima stagione.
Conduce: Sofia Altavilla
📌 Nel video potrai scoprire:
– La vittoria degli Europei U18 e il riconoscimento come miglior palleggiatrice
– Il percorso di crescita all’Imoco, diventata una seconda casa
– Il valore delle compagne, della famiglia e del gruppo nei momenti più difficili
– Le ambizioni per il futuro, tra pallavolo, studio e nuove sfide
🎧 *ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE:* [https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d](https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d)
🔍 Parole chiave: Alessia Manda, Talent Zone, pallavolo femminile, Nazionale italiana U18, Europei U18, Imoco, Conegliano, miglior palleggiatrice, volley giovanile, pallavolo italiana.
#AlessiaManda #TalentZone #Pallavolo