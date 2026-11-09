Alessia Manda, classe 2009, eletta miglior palleggiatrice degli Europei U18 vinti dall’Italia quest’estate, passa da TALENT ZONE. La giovane azzurra racconta una stagione ricca di alti e bassi, affrontati e superati anche grazie al sostegno delle compagne di squadra e della famiglia.

Durante l’intervista, la 17enne parla del suo arrivo all’Imoco e di come, dopo sette anni, la società sia diventata ormai una seconda casa. Ampio spazio ai momenti chiave della stagione, dalla conquista del titolo europeo alle esperienze condivise con le compagne, e all’ambiente pallavolistico che il Veneto e la sua squadra sanno offrire. Uno sguardo al futuro, tra università, crescita personale e prossima stagione.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

– La vittoria degli Europei U18 e il riconoscimento come miglior palleggiatrice

– Il percorso di crescita all’Imoco, diventata una seconda casa

– Il valore delle compagne, della famiglia e del gruppo nei momenti più difficili

– Le ambizioni per il futuro, tra pallavolo, studio e nuove sfide

🎧 *ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE:* [https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d](https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d)

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