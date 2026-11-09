Alessandro Magro: “Serie A di basket un treno con più locomotive. Entusiasmo a Roma, Mannion si sta mettendo a disposizione”

Alessandro Magro è stato l’ospite dell’ultima puntata di Basket Base, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il capo allenatore della BC Roma ha analizzato la situazione della squadra capitolina e del proprio percorso, in un campionato che, a sua detta, è uno dei più belli degli ultimi anni.

L’ex coach di Livorno, Siena, Reggio Calabria e Brescia racconta le motivazione del suo “sì” a Roma: “Penso che sia stata una delle volte in cui mi è stata data una opportunità irrinunciabile. Sono stato chiamato per costruire una cultura vincente a partire da zero, come mi era già successo in altri casi. Farlo in una città come Roma con il sogno dell’NBA che bussa alle porte è stata una chance che le persone con un minimo di senno non si sarebbero fatte soffiare. NBA Europe e Eurolega allargata sono due opzioni quanto mai interessanti, non ci ho pensato su due volte, anche se so che c’è ancora tanto da lavorare”.

Il nuovo progetto BC Roma a che punto si trova? “I risultati ed i progressi ci sono. Siamo una squadra che sta lavorando nella giusta direzione. C’è un bell’ambiente e un gruppo sano. Sono sempre stato un allenatore che ha spinto i club per fare la Coppa perché penso che ti dia tanti feedback indietro. Capisci cosa hai fatto bene e cosa hai fatto male. Noi questo esame l’abbiamo 3 volte ogni 8 giorni. Un aspetto importante perché gli allenamenti sono pochi e devi gestire bene i carichi di lavoro. Questo è il rovescio della medaglia, ovvero migliorare in ogni modo, anche solo tramite le sessioni video. Il tempo è il nostro peggior nemico. Abbiamo perso partite per uno o due possessi per cui dobbiamo portare dalla nostra parte quei centimetri che portano una vittoria da una parte o dall’altra. Dobbiamo trovare il giusto modo di difendere e attaccare per rendere autonomi i giocatori nei momenti più importanti”.

Un punto importantissimo per il tecnico fiorentino è la cultura cestistica: “Viviamo in un mondo e in una nazione in cui la cultura sportiva vede criticare più quello che c’è piuttosto che vendere il miglior spettacolo possibile. Anni fa ci si chiedeva se il duopolio Milano-Bologna sarebbe stato da traino per il nostro movimento. Ora vedo che si sono aggiunte tante realtà a livello di investimenti. Una sorta di treno con diverse locomotive, un aspetto importante. Ora vediamo che già ad inizio campionato facciamo 9.600 spettatori in casa. Non mi pare una cosa da poco”.

Tra le esperienze che più hanno dato qualcosa al classe 1982 non si può non annoverare Brescia: “In generale ogni esperienza che si fa dà qualcosa e ogni giorno si cambia. Mi sento diverso dopo le esperienze all’estero, lo stesso dopo Napoli. Ci sono però due momenti chiave nella mia esperienza. Dai 24 ai 32 anni a Siena, un periodo nel quale ho imparato tantissimo dai migliori. Brescia, con Mauro Ferrari, è stato il mio primo campionato di Serie A. Ho portato la mia esperienza maturata a Siena con l’intenzione di replicare qualcosa che si diceva non si potesse fare, ovvero avere una grande organizzazione in Italia e Europa”.

Tra i nuovi arrivati della formazione romana c’è Kelly Olynyk: “Per fare una battuta si può dire che in questo momento l’attacco sia l’ultimo dei nostri problemi – scherza – Penso che sia stato facile inserirlo perchè ha giocato tantissimo in NBA ma ha anche fatto 10 anni di competizioni FIBA con il Canada. Ha fatto parte di organizzazioni NBA come San Antonio o Boston che hanno affinità con le realtà europee e, non ultimo, è una persona incredibile, molto disponibile ed è arrivato veramente in punta di piedi. A livello tecnico è uno di quelli che fa migliorare i compagni con la sua sola presenza. Ci dà tantissime opzioni a livello di gioco”.

Un altro giocatore fondamentale della BC Roma è, ovviamente, Nico Mannion: “Sicuramente è un giocatore attorno al quale abbiamo voluto costruire la squadra. Per la prima volta nella sua vita ha in mano una squadra e un progetto che vuole essere vincente. Allenarlo è davvero bello perchè si sta dividendo tra migliorare sé stesso e migliorare il suo apporto alla squadra. Ha capito benissimo l’occasione che ha avuto e si sta mettendo a disposizione nel migliore dei modi”.

Gli obiettivi della stagione sono chiari: “La crescita della squadra dev’essere il nostro primo obiettivo. Ovviamente il nostro sogno sarebbe passare il turno di EuroCup e arrivare ai play-off consci che il livello del campionato si è alzato. Chi vincerà? Forse potrebbe essere l’anno di una sorpresa. Napoli la vedo molto bene, Tortona ha investito tanto ma per ora sta facendo un po’ fatica. Non sarà scontato chi farà Final 8 e play-off. Siamo in un campionato nel quale vincere in trasferta è durissima, ovunque”.

CLICCA QUI PER VEDERE LA PUNTATA COMPLETA DI BASKET BASE