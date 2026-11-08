La Maratona di Ravenna Città d’Arte 2026 è in diretta su OA Sport TV! Domenica 8 novembre seguiremo la manifestazione a partire dalle ore 9.00, raccontando una delle gare podistiche più affascinanti e partecipate d’Italia.

La partenza della Maratona di 42,195 km e della Consar Ravenna Half Marathon è prevista alle ore 9.15 dal Pala De André. Alle 10.15 scatterà invece la Martini Good Morning Ravenna 10K, grande festa aperta a runner e camminatori.

La 27ª edizione propone un suggestivo percorso pianeggiante attraverso la città dei mosaici, toccando la Darsena, il centro storico, la Tomba di Dante, Classe, Punta Marina Terme e tutti gli otto monumenti di Ravenna riconosciuti Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il traguardo sarà collocato in via di Roma, nei pressi della Basilica di Santa Maria in Porto e del MAR.

La 42K assegnerà anche i titoli del Campionato Italiano Master di Maratona 2026. Tra Maratona e Mezza Maratona sono iscritti oltre 6.500 atleti provenienti da 50 nazioni, mentre la 10K ha superato quota 7.700 partecipanti.

Tra i protagonisti più attesi della Maratona figurano Solomon Mogos Shumay, accreditato di un personale di 2h07’00”, Caleb Alhamis Machas, Kebede Fikadu Merga e l’italiano Andrea Astolfi. In campo femminile saranno al via, tra le altre, Eva Bezlaj, Federica Moroni, Elisa Viora e Denise Tappatà. Nella Mezza Maratona fari puntati su Enos Kales Kakopil, Vincent Ntabo Momany, Ronah Nyaboke Nyabochoa e Sara Ceccolini.

Sport, arte, storia ed emozioni si incontrano sulle strade di Ravenna: segui la diretta integrale su OA Sport TV domenica 8 novembre dalle ore 9.00.

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