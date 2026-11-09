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Il Gran Premio del Brasile ha regalato una gara spettacolare, condizionata dal meteo variabile, dai cambi di strategia e da numerosi colpi di scena. A Interlagos è arrivato anche il verdetto per il Mondiale Costruttori: la Mercedes conquista il titolo 2026! In questa puntata di Motor News, con Giorgio Piola e Biagio Maglienti, analizziamo tutti i temi della corsa.
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