Il Gran Premio del Brasile ha regalato una gara spettacolare, condizionata dal meteo variabile, dai cambi di strategia e da numerosi colpi di scena. A Interlagos è arrivato anche il verdetto per il Mondiale Costruttori: la Mercedes conquista il titolo 2026! In questa puntata di Motor News, con Giorgio Piola e Biagio Maglienti, analizziamo tutti i temi della corsa.