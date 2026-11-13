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Emma Virginia Menicucci si migliora, Carlos D’Ambrosio e Lorenzo Zazzeri toccano insieme. Nel primo appuntamento di oggi di Swim Zone, Sofia Altavilla, Alessia Polieri ed Enrico Spada analizzano le batterie della seconda giornata degli Assoluti di nuoto in vasca corta a Riccione e i duelli che si annunciano per le finali.
Nei 100 stile libero, Menicucci firma il personale in 52”87 e guida le batterie femminili. Tra gli uomini D’Ambrosio e Zazzeri chiudono entrambi in 46”89, con Lorenzo Ballarati a soli 6 centesimi: tre nuotatori racchiusi in un fazzoletto.
Nel dorso, Michele Lamberti fa segnare 22”83 nei 50 metri, 47 centesimi davanti a Lorenzo Mora, mentre Giulia D’Innocenzo è la più veloce nei 100 in 58”66. Nei 200 farfalla Alessandro Ragaini (1’53”62) precede Andrea Camozzi di 67 centesimi; nei 100 femminili Anita Gastaldi è l’unica a scendere sotto i 58”, con 57”96.
Dopo i titoli nei 100 rana, Benedetta Pilato e Gabriele Mancini guidano le batterie anche nei 50. Pilato tocca in 29”60, a un centesimo dallo standard per Pechino. Mancini chiude in 26”05, con 16 centesimi di margine su Simone Cerasuolo. I tempi del mattino danno la misura della forma: per la selezione mondiale contano quelli delle finali A.
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