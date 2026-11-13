Altri video
-
Tra limiti, doping ed Enhanced Games con Costanza Cocconcelli | SWIMZONE
-
FOCUS – SCHERMA | Marzani, 30 anni e il mio primo trionfo in Coppa del Mondo
-
In cinque a Pechino: il record di Cocconcelli e le sorprese degli Assoluti
-
Alice Pagliarini, il 2027 parte dai 60 metri: caccia al pass per gli Europei indoor
Torna l’appuntamento con una delle rubriche più attese di Motor News: Felicioni & Scontenti, dedicata al Gran Premio del Brasile 2026! Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano la gara di Interlagos e individuano i piloti che hanno maggiori motivi per essere soddisfatti e quelli che, invece, lasciano il Brasile con qualche rimpianto. Una corsa condizionata dal meteo variabile, ricca di episodi, errori, sorpassi e prestazioni sorprendenti.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI