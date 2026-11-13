Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

5 minuti fa

il

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Torna l’appuntamento con una delle rubriche più attese di Motor News: Felicioni & Scontenti, dedicata al Gran Premio del Brasile 2026! Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano la gara di Interlagos e individuano i piloti che hanno maggiori motivi per essere soddisfatti e quelli che, invece, lasciano il Brasile con qualche rimpianto. Una corsa condizionata dal meteo variabile, ricca di episodi, errori, sorpassi e prestazioni sorprendenti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: