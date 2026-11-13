Lacrosse, l’Italia si riscatta agli Europei sixes e travolge la Svezia. Una big all’orizzonte?

L’Italia ha travolto la Svezia con lo schiacciante punteggio di 26-9 e ha infilato la seconda vittoria nella fase a gironi degli Europei 2026 di lacrosse maschile, specialità sixes (il format che sarà protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028). Dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro i Paesi Bassi al termine di due tiratissimi supplementari, la nostra Nazionale ha rispettato il pronostico della vigilia sui pratoni di Salou (Spagna) e si è rilanciata in questa rassegna continentale, che mette in palio cinque tagliandi per i Mondiali 2027, dove verranno assegnati i primi quattro pass per i Giochi Olimpici.

Grazie a questo risultato, l’Italia si è issata in solitaria al secondo posto della classifica del gruppo D con due vittorie e una sconfitta, alle spalle dei Paesi Bassi (4-0, già certi del primo posto) e davanti alla Svezia (1-2) e al Portogallo (1-2). Proprio i lusitani saranno gli ultimi avversari degli azzurri nella fase a gironi: l’appuntamento è per sabato 14 novembre (ore 11.00), i nostri portacolori sono chiamati a vincere per garantirsi il secondo posto nel girone. Ricordiamo che seconda e terza disputeranno i playoff di ammissione ai quarti di finale, a cui accedono di diritto le vincitrici dei quattro gruppi.

In caso di secondo posto, l’Italia incrocerebbe la terza della Pool A (sulla carta una tra Lettonia e Polonia) per meritarsi il quarto di finale contro la prima della Pool C (teoricamente Israele): si preannuncia un tabellone davvero insidioso per i nostri portacolori, in piena corsa per guadagnarsi il viaggio per Colorado Springs e continuare a sognare l’avventura a cinque cerchi. Oggi pomeriggio la partita è stata a senso unico: sul 2-2 dopo un paio di minuti, l’Italia ha firmato un parziale di 7-0 con la tripletta di David Disque e le reti di Ryan Favaro, Alexander Vardaro, John Piatelli e Vice D’Alto per issarsi sul 9-2 dopo 13′.

Dopo la fiammata di Jonas Hunter, una tripletta di Ryan Favaro, una doppietta di David Disque, i sigilli di Tiberiu Gabriel SIrbu, Brian Piatelli, John Piatelli, Vince D’Alto e Philip Mazzuca hanno sancito il 19-3 dopo 23 minuti. Gli azzurri hanno dovuto soltanto controllare la situazione nell’ultimo quarto e si sono involati verso la vittoria. Davide Disque ha messo a segno 7 gol, poker per Vince D’Alto e John Piatelli, doppiette per Philip Mazzuca, Brian Piatelli, Alexander Vardaro.