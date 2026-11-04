Superlega volley oggi in tv: orari partite 4 novembre, canali, streaming

La quarta giornata mette alla prova ambizioni diverse: c’è chi cerca una prima gerarchia al vertice, chi deve confermare i progressi e chi non può più rimandare l’appuntamento con la vittoria. Mercoledì 4 novembre si disputano cinque incontri, tutti alle 20.30, con Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza come sfida di maggiore richiamo. La Cucine Lube Civitanova attende la Valsa Group Modena, la Sir Susa Scai Perugia ospita Cisterna, Rana Verona incrocia l’Allianz Milano e Cuneo affronta Monza. Pallavolo Padova-Tinet Prata di Pordenone completerà il turno lunedì 16 novembre.

Alla BTS Arena si affrontano le due formazioni ancora a punteggio pieno. Trento e Piacenza arrivano al confronto con nove punti e la possibilità di lanciare un primo messaggio alle concorrenti. L’Itas non ha ancora ceduto set e può affidarsi alla regia di Sbertoli, alla potenza di Faure e alla completezza di Michieletto, con Adriano Xavier capace di ampliare le rotazioni in posto quattro. Piacenza dovrà aggredire la ricezione trentina, ma senza ripetere i 26 errori al servizio commessi a Cisterna. Bovolenta, reduce da 23 punti con il 67% in attacco, sarà uno dei riferimenti di Paolo Porro, chiamato a coinvolgere anche Galassi e McHenry. Robinson, Zlatanov e Gutiérrez consentono inoltre a Boninfante di modificare l’equilibrio tra seconda linea e peso offensivo.

All’Eurosuole Forum la Cucine Lube Civitanova cerca il quarto successo contro una Modena che ha appena cancellato lo zero dalla classifica. La pressione dalla linea dei nove metri rappresenta l’arma principale dei gialloblù, trascinati dai nove ace realizzati da Luca Porro nell’ultima uscita. Tizi-Oualou dovrà però trovare continuità anche attraverso Mati e Di Martino, così da non caricare tutto il gioco su Mujanović e sugli schiacciatori. Civitanova dispone di più soluzioni: Simeon Nikolov può alternare il fratello Aleksandar, Loeppky e Bottolo, sfruttando inoltre la crescita di Gargiulo. Modena dovrà rallentare questa varietà con battuta e muro, mentre la Lube dovrà mantenere qualità anche con la ricezione lontana dalla rete.

Al Pala Barton Energy la Sir Susa Scai Perugia parte favorita contro Cisterna, ma dovrà evitare cali di tensione. Giannelli può cambiare interpreti senza ridurre il potenziale offensivo: Reggers offre sicurezza sulle palle alte, Semeniuk e Plotnytskyi garantiscono peso in banda, Loser e Solé mantengono costante la minaccia al centro. I laziali dovranno proteggere il primo tocco e consentire a Fanizza di distribuire lungo tutta la rete. Magalini può incidere in attacco, Lanza è importante per l’equilibrio e Barotto dovrà trovare soluzioni contro un muro organizzato. Per Cisterna sarà soprattutto necessario contenere gli errori, perché Perugia sa trasformare rapidamente ogni pallone rallentato in un contrattacco efficace.

Rana Verona-Allianz Milano mette di fronte una squadra chiamata a reagire e un’avversaria in crescita. Verona deve ritrovare stabilità in ricezione dopo il 39% di positività dell’ultima partita, dato che ha limitato le possibilità di Motta Paes e costretto Mozic e Keita a lavorare spesso su palloni scomodi. Buchegger resta un riferimento da posto due, mentre Sani può cambiare l’assetto durante la gara. Milano arriva con maggiori certezze: Simone Porro incide anche al servizio e a muro, Dermaux garantisce potenza e il coinvolgimento di Simon e Bartolucci può impedire ai veneti di concentrarsi sull’opposto. Rotty e Otsuka dovranno reggere la pressione della battuta veronese.

Al Palasport di Cuneo va in scena lo scontro tra due formazioni ancora senza successi. Acqua Sant’Anna Cuneo e Vero Volley Monza cercano punti capaci di cambiare il peso del loro avvio di stagione. I piemontesi devono migliorare il 28% di ricezione positiva dell’ultimo turno, permettendo ad Argilagos di utilizzare Codarin e Mosca e di alleggerire le responsabilità di Féral e Poriya. Monza ha invece bisogno di rendere più continuo il cambio palla, coinvolgendo Beretta e Petkov per liberare spazio agli attaccanti laterali. Frascio e Velichkov saranno chiamati a sostenere il peso offensivo, ma in una partita delicata potrebbero risultare decisive soprattutto le coperture e la gestione dei palloni meno puliti. Il programma si chiuderà lunedì 16 novembre alle 20.30 alla Kioene Arena, dove Pallavolo Padova riceverà la Tinet Prata di Pordenone.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide di mercoledì 4 novembre della quarta giornata della Superlega maschile.

CALENDARIO SUPERLEGA MASCHILE VOLLEY OGGI Mercoledì 4 novembre

Ore 20.30 – Sir Susa Scai Perugia vs Cisterna Volley – Diretta streaming su VBTV

Ore 20.30 – Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta TV su Rai Sport e diretta streaming su VBTV e Rai Play

Ore 20.30 – Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Cucine Lube Civitanova vs Valsa Group Modena – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 20.30 – Acqua Sant’Anna Cuneo vs Vero Volley Monza – Diretta streaming su VBTV