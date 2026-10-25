Volley, vittorie nette di Trento e Perugia nel 2° turno della SuperLega. Milano la spunta al tie-break

Cala il sipario sulla seconda giornata della Regular Season di SuperLega. Un turno ad alta intensità, caratterizzato da sfide che mettono a confronto le principali favorite del campionato e le possibili outsider di questa stagione.

Alle 17, i campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino hanno aperto il programma domenicale alla BTS Arena, affrontando il Cisterna Volley. Successo in tre set per la formazione trentina, che si è imposta con i parziali di 25-23, 25-23 e 25-22. A guidare l’attacco dell’Itas sono stati Alessandro Michieletto, autore di 13 punti, e Theo Faure, che ha chiuso con 12.

Alle 18 è andato in scena il blocco centrale delle gare. Nel derby della Via Emilia, disputato al PalabancaSport, la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha superato nettamente la Valsa Group Modena, conquistando la vittoria in tre set con i parziali di 25-21, 25-22 e 25-23. Prova convincente per José Miguel Gutiérrez, autore di 15 punti, e Manuel Zlatanov, che ha contribuito con 13.

La Sir Susa Vim Perugia ha invece ospitato la matricola terribile Tinet Prata di Pordenone, reduce dall’importante successo casalingo contro Monza nella giornata inaugurale. I Block Devils hanno confermato il proprio potenziale, imponendosi per 3-0 con i parziali di 25-18, 25-15 e 25-23. Tra i protagonisti del match Ferre Reggers, miglior realizzatore con 13 punti.

Nessuna sorpresa anche nel confronto tra Cucine Lube Civitanova e Pallavolo Padova, con i marchigiani capaci di imporsi in tre set. La Lube ha archiviato la pratica con i parziali di 25-21, 25-15 e 25-21, trascinata da Aleksandar Nikolov, miglior realizzatore dell’incontro con 13 punti.

A completare il programma sono stati il successo della Rana Verona sul Vero Volley Monza e la vittoria al tie-break dell’Allianz Milano contro la neopromossa Cuneo. Verona ha conquistato i tre punti imponendosi per 3-1, ribaltando l’iniziale svantaggio con i parziali di 23-25, 27-25, 25-19 e 25-15. Più combattuta la sfida tra Milano e Cuneo, risolta soltanto al quinto set: i meneghini si sono imposti per 3-2 al termine di una gara equilibrata, chiusa con i parziali di 25-21, 25-27, 25-20, 20-25 e 19-17.