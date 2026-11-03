Flavio Cobolli ringrazia Ruud e vola a Torino! Debutto assoluto per l’azzurro alle ATP Finals

Adesso è ufficiale: Flavio Cobolli si qualifica per le ATP Finals 2026! La certezza aritmetica della qualificazione al Master è arrivata nella serata odierna grazie alla sconfitta dello spagnolo Rafael Jodar contro il norvegese Casper Ruud in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Parigi, anche se una sola combinazione quasi impossibile avrebbe estromesso l’azzurro dal “Torneo dei Grandi Maestri”.

Il 24enne romano farà dunque il suo debutto alle Finali ATP, in programma sul cemento indoor dell’Inalpi Arena di Torino dal 15 al 22 novembre e riservate ai migliori otto tennisti del mondo in base al ranking stagionale. In questo momento Cobolli occupa la sesta piazza nella Race, che in realtà equivale virtualmente al quinto posto considerando l’assenza dell’infortunato Jannik Sinner.

Classifica alla mano, dopo la prematura eliminazione di Jodar, Flavio potrà venire scavalcato da un massimo di tre giocatori nei prossimi giorni a Parigi considerando i vari incroci del tabellone parigino. Ricordiamo che il nativo di Firenze classe 2002 non sta prendendo parte al Masters 1000 francese a causa di un risentimento muscolare alla coscia patito la scorsa settimana a Vienna.

Cobolli diventa l’ottavo italiano della storia qualificato per le ATP Finals tra singolare e doppio, raggiungendo gli unici altri quattro tennisti già certi di essere presenti a Torino: il nuovo numero 1 al mondo Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev. Da qui a domenica verranno assegnati gli ultimi tre pass in palio per il Master.