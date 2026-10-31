Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pallavolo

Volley, Perugia espugna Monza e firma il poker in Superlega: Gianneli lancia Reggers e Semeniuk

Pubblicato

6 secondi fa

il

Per approfondire:
Perugia volley
Perugia volley / Legavolley

Perugia ha sconfitto Monza con un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-22) nell’anticipo della quarta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Block Devils hanno rispettato il pronostico della vigilia in trasferta, infilando la quarta vittoria consecutiva nel torneo e confermandosi al comando della classifica generale con 11 punti all’attivo, mentre i brianzoli sono incappati nel terzo ko di fila e restano in fondo alla graduatoria.

I Campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei primi due set, mentre nel terzo parziale sono stati costretti a inseguire di un break fino al 10-10, riuscendo poi a riprendere in mano il pallino del gioco e a chiudere i conti in proprio favore con assoluta tranquillità in poco più di un’ora di gioco.

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google

Il palleggiatore Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Ferre Reggers (14 punti) e lo schiacciatore Kamil Semeniuk (13 punti, 2 muri, 2 ace), affiancato di banda da Oleh Plotnytskyi (9). Al centro hanno giocato Agustin Loser (8 punti, 2 muri) e Sebastian Solé (7 punti, 3 stampatone). Tra le fila di Monza si sono distinti gli attaccanti Zhasmin Velichkov e Diego Frascio (11 punti a testa), 7 marcature per il subentrato martello Hryhorii Khotsevitch (ha preso il posto di Pierre Perin a metà incontro).

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati: