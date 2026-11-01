Volley, Nikolov e Bottolo guidano Civitanova; Bovolenta mattatore, Michieletto protagonista. Le big vincono in Superlega

Nel pomeriggio si sono giocate cinque partite valide per la terza giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento ha sconfitto Prata di Pordenone per 3-0 a domicilio, Civitanova si è imposta per 3-1 sul campo di Cuneo e Piacenza ha regolato Cisterna per 3-1 in terra laziale: le tre formazioni hanno infilato la terza vittoria consecutiva e si trovano al secondo posto in classifica, a due lunghezze di ritardo dalla capolista Perugia (11 punti, ma con una partita giocata in più).

Aleksandar Nikolov (20 punti), Mattia Bottolo (11) ed Eric Loeppky (15) sono stati i mattatori tra le fila della Lube; Alessandro Bovolenta ha messo a segno 23 punti ed è stato il vero trascinatore della compagine emiliana; il bomber Theo Faure (14 punti) e Alessandro Michieletto (10) hanno ben spalleggiato Adriano Cavalcante (15) per l’affermazione dei dolomitici in trasferta.

Milano ha battuto Padova con un granitico 3-0 tra le mura amiche, mentre Modena ha sconfitto Verona per 3-1 in un intenso confronto tra due pretendenti alle posizioni di vertice. I meneghini ringraziano soprattutto Basil Dermaux (17), 6 marcature per Simone Porro. A prendere in mano i Canarini sono stati Luca Porro (19 punti), Nik Mujanovic (17) e Gabriele Di Martino (12).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Valsa Group Modena vs Rana Verona 3-1 (22-25; 25-16; 25-16; 28-26)

Allianz Milano vs Pallavolo Padova 3-0 (25-15; 25-21; 25-18)

Cisterna Volley vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (17-25; 25-23; 22-25; 23-25)

Acqua Sant’Anna Cuneo vs Cucine Lube Civitanova 1-3 (21-25; 25-21; 21-25; 22-25)

Tinet Prat di Pordenone vs Itas Trentino 0-3 (22-25; 20-25; 18-25)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 11 punti*, Trento 9, Civitanova 9, Piacenza 9, Milano 5, Cisterna 3, Verona 3, Modena 3, Pordenone 3, Cuneo 2, Monza 0, Padova 0*. *= 1 partita in più.