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Stefania Pirozzi e Alessia Polieri si sono sfidate per circa 15 anni ai vertici del nuoto italiano. Oggi, da amiche, tornano su quelle gare a Swim Zone, nella puntata in cui Enrico Spada e Alessia Polieri intervistano Stefania Pirozzi.
Com’è ritrovarsi a raccontare una carriera con chi per anni ti ha conteso il podio? Pirozzi e Polieri ripercorrono le loro battaglie in vasca e le medaglie conquistate a livello internazionale. Stefania racconta il proprio percorso, condivide i suoi consigli per le giovani nuotatrici e dice la sua su Sara Curtis, una delle protagoniste del nuoto azzurro di oggi.
▶️ Guarda la puntata su OA Sport TV e raccontaci nei commenti quale sfida tra Pirozzi e Polieri ricordi di più.
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