Altri video
-
Kelly Doualla, dietro una stagione da incorniciare | Walter Monti a Sprint Zone
-
Basket Base da Belgrado a Roma | Le vittorie in Europa dei club e l’Italia si gioca i Mondiali
-
Roberto Russo senza filtri a Volley Night: Modena, l’infortunio e i Mondiali vinti con l’Italia
-
RUN2U #51 | Federica Del Buono: dall’oro di Taranto ai sogni in maratona tra metodo MVK e resilienza
A Las Vegas non si gioca soltanto nei casinò! Anche il Gran Premio di Formula 1 ha distribuito fortune, soddisfazioni e grandi delusioni. Torna l’appuntamento con Felicioni & Scontenti, la rubrica di Motor News nella quale Beatrice Frangione e Luca Preti individuano i protagonisti che lasciano il circuito con il sorriso e quelli che, nonostante le luci e il glamour della capitale mondiale del divertimento, hanno ben poco da festeggiare.