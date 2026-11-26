A Las Vegas non si gioca soltanto nei casinò! Anche il Gran Premio di Formula 1 ha distribuito fortune, soddisfazioni e grandi delusioni. Torna l’appuntamento con Felicioni & Scontenti, la rubrica di Motor News nella quale Beatrice Frangione e Luca Preti individuano i protagonisti che lasciano il circuito con il sorriso e quelli che, nonostante le luci e il glamour della capitale mondiale del divertimento, hanno ben poco da festeggiare.