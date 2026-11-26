Basket Base da Belgrado a Roma | Le vittorie in Europa dei club e l’Italia si gioca i Mondiali
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Nella nuova puntata di Basket Base, spazio alle vittorie delle squadre italiane nelle competizioni europee: l’Olimpia Milano supera l’Asvel in Eurolega, mentre la Virtus Bologna conquista il successo contro la Stella Rossa. A Belgrado, dove eravamo presenti con la nostra redazione, arriva anche la vittoria del Famila Schio, ancora contro la formazione serba.
Poi Basket Base si sposta a Roma, dove i riflettori sono tutti puntati sulla Nazionale italiana. Gli Azzurri sono attesi da una partita fondamentale contro la Turchia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2027: una sfida da non sbagliare per continuare il percorso verso la rassegna iridata.
A commentare e analizzare tutti i temi della puntata, insieme alla redazione di OA Sport, c’è Martino Pavese.
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