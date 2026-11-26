La Spagna parte bene e si avvicina alla semifinale. Nel primo singolare dell’ultimo quarto di finale della Final Eight di Coppa Davis, Daniel Merida piega l’austriaco Joel Schwaerzler 6-4 6-4 in un’ora e venti minuti. Lo spagnolo consegna al compagno di squadra Rafael Jodar la possibilità di chiudere i conti e staccare il pass per la semifinale contro la Gran Bretagna.

L’austriaco sigla l’1-0 con la seconda di servizio. L’iberico, dopo aver annullato la palla dello 0-2, firma l’1-1 ai vantaggi. Il duello prosegue nel rispetto dei turni di battuta, anche se lo spagnolo annulla ancora palla break nel quarto gioco. La svolta arriva nel nono gioco. Merida, che aumenta il livello della prestazione con il trascorrere dei minuti, sfrutta l’errore di diritto dell’avversario per procurarsi palla break, ne forza l’errore da fondo per il 5-4 e chiude 6-4 con il servizio vincente.

Il numero 170 ATP timbra l’1-0 con l’ace. Il numero uno spagnolo impatta sull’errore di rovescio dell’avversario. Il giocatore iberico rompe l’equilibrio nel quinto gioco quando scaglia il rovescio lungolinea vincente grazie a cui firma il break del 3-2. Merida sfrutta l’errore da fondo dell’austriaco per il 4-2, allunga 5-3 con l’ace e, dopo aver mancato tre match point nel nono gioco, chiude 6-4 con il rovescio incrociato.

Daniel Merida chiude la sua prestazione con otto ace, commette un solo doppio fallo e serve il 56% di prime. Il giocatore spagnolo conquista l’84% di punti quando mette dentro la prima e il 42% nel momento in cui deve ricorrere alla seconda. Il tennista iberico vince il computo dei punti 64-53.