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Walter Monti, allenatore di Kelly Doualla, è l’ospite del giovedì di Sprint Zone. Con Ferdinando Savarese, il tecnico milanese ripercorre la stagione della velocista azzurra, dalle vittorie ai momenti emotivamente più difficili. Aiutarla a superarli, racconta Monti, gli ha dato una soddisfazione pari a quella dei risultati in pista.
Lo sguardo si sposta poi sul 2027, tra nuovi strumenti di allenamento e obiettivi giovanili e assoluti. Il primo banco di prova tra le grandi può arrivare già a marzo, sui 60 metri degli Europei indoor di Valencia.
▶️ Guarda l’intervista su OA Sport TV. Che cosa ti aspetti da Kelly Doualla sui 60 metri?
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