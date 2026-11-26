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Cinque scudetti con l’Orizzonte Catania, due medaglie internazionali con il Setterosa e un nuovo grande obiettivo all’orizzonte: Los Angeles 2028. Dafne Bettini racconta la sua crescita, le sfide della pallanuoto italiana e la strada verso il sogno olimpico.
#DafneBettini #Pallanuoto #Setterosa #OrizzonteCatania #FOCUS conduce Alice Liverani
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