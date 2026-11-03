Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 3 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 3 novembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Parigi e WTA 250 di Chennai ed Hong Kong, il ciclismo con la presentazione del Giro d’Italia, il calcio con la Champions League, il tiro a segno con i Mondiali senior, e tanto altro ancora.
Per quanto concerne il tennis, arriverà l’esordio, in un programma stravolto dalla pioggia, nel WTA 250 di Chennai, in India, per l’unica azzurra presente in tabellone, ovvero Lucrezia Stefanini: l’italiana sarà opposta alla lucky loser russa Rada Zolotareva.
Per quel che riguarda l’ATP Masters 1000 di Parigi, nel tabellone di singolare scenderà in campo Matteo Berrettini, che sfiderà lo statunitense Brandon Nakashima, mentre nel torneo di doppio sarà la volta di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, che affronteranno i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 3 novembre
6.30 Tennis, WTA 250 Chennai (4° match dalle 6.30 Stefanini-Zolotareva) – SuperTennis HD, SuperTennis+
7.00 Tennis, WTA 250 Hong Kong – SuperTennis HD, SuperTennis+
7.15 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10 metri maschile – Nessuna copertura tv/streaming
10.00 Multisport, Olimpiadi Giovanili Dakar: 3a giornata – Rai Sport HD (14.00-14.50), Rai Play (14.00-14.50), Olympic Channel, Discovery Plus e HBO Max (per beach volley, futsal e nuoto)
11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi (2° match dalle 11.00 Berrettini-Nakashima, 2° match dalle 13.00 Bolelli/Vavassori-Schnaitter/Wallner) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.30), Sky Sport Max (dalle 16.30 alle 21.00), Sky Go, NOW, Tennis TV
11.15 Tiro a segno, Mondiali: qualificazioni carabina 10 metri femminile – Nessuna copertura tv/streaming
12.00 Ciclismo, Presentazione Giro d’Italia – Discovery Plus, HBO MAX, canali social Giro d’Italia
12.00 Sollevamento pesi, Mondiali: -69 kg femminili (con Genna Toko Kegne) – Weightlifting House TV
12.30 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 10 metri maschile – YouTube ISSF
12.30 Lacrosse femminile, Europei sixes: Italia-Irlanda – World Lacrosse WL TV
18.30 Tiro a segno, Mondiali: finale carabina 10 metri femminile – YouTube ISSF
18.45 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, NOW, Sky Go
18.45 Calcio, Champions League: Galatasaray-Stoccarda – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, NOW, Sky Go
18.45 Calcio, Champions League: Shakhtar-Sporting – Sky Sport Arena, Sky Sport 255, NOW, Sky Go
19.00 Basket, Eurocup: PAOK-BC Roma – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
20.00 Basket, Eurocup: Napoli-Trento – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.30 Basket, Champions League: Unicaja-Reggio Emilia – Courtside 1891, DAZN
21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Sport 251, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Feyenoord-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Manchester United-Roma – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Aston Villa – Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Villarreal-PSG – Sky Sport 255, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Bayern – Sky Sport 256, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: Bodo/Glimt-Lille – Sky Sport 257, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Champions League: LASK-Slovan – Sky Sport 258, NOW, Sky Go
LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI (LIVEBLOG) DALLE 10.00