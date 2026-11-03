Berrettini-Nakashima oggi, ATP Parigi 2026: orario, tv, programma, streaming

Matteo Berrettini contro Brandon Nakashima, atto terzo. Ma anche secondo a breve distanza, visto che i due si sono trovati l’uno di fronte all’altro al Masters 1000 di Shanghai, con successo dell’americano per 7-6(4) 7-5 a livello di secondo turno. Ora la possibilità di rivincita per il romano.

Che, nel 2022, aveva peraltro vinto il primo confronto tra i due. Erano gli Australian Open e Matteo dovette rimontare un set di svantaggio in un torneo che lo vide poi battere un rampante Carlos Alcaraz e, in seguito, arrivare fino alla semifinale, dove a fermarlo fu soltanto Nadal. Quella odierna è una sfida che serve al capitolino anche in possibili proiezioni future, ma intanto può testare l’aria di un torneo che storicamente non gli è mai stato troppo amico.

Il match di primo turno del Masters 1000 di Parigi tra Matteo Berrettini e Brandon Nakashima si giocherà come secondo match dalle 11:00 sul campo 2 della Defense Arena. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA BERRETTINI-NAKASHIMA, ATP PARIGI 2026 OGGI

Martedì 3 novembre

Court 2

Ore 11:00 Rublev-Etcheverry (ARG) – 1° turno singolare

A seguire Nakashima (USA) [14]-Berrettini (ITA) – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire) – 1° turno singolare

NP Ore 15:00 Michelsen (USA)-Lehecka (CZE) – 1° turno singolare

A seguire Cash (USA)/Nakashima (USA)-Vacherot (MON)/Van Assche (FRA) [WC] – 1° turno doppio

PROGRAMMA BERRETTINI-NAKASHIMA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport