Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 10 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 10 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sul tennis e sullo sviluppo in California delle WTA Finals. Il Master femminile prosegue e in casa Italia il doppio formato da Jasmine Paolini e Sara Errani vorrà regalare altre emozioni. Gli stessi propositivi saranno per Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego impegnati nel torneo di Stoccolma.
Allargando gli orizzonti, da seguire con attenzione i Giochi Olimpici Giovanili di scena a Dakar, nonché i match della Champions League di calcio femminile con Roma e Inter in campo in serata. Questo e molto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 10 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 10 novembre
06.00 Tiro a volo, Mondiali 2026: qualificazioni trap donne (50 bersagli) – Nessuna copertura tv/streaming.
06.00 Tiro a volo, Mondiali 2026: qualificazioni trap uomini (50 bersagli) – Nessuna copertura tv/streaming.
07.00 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazione pistola 25 metri donne – Nessuna copertura tv/streaming.
07.15 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni carabina 50 metri 3 posizioni (1) uomini – Nessuna copertura tv/streaming
09.45 Tiro a segno, Mondiali 2026: qualificazioni carabina 50 metri 3 posizioni (2) uomini – Nessuna copertura tv/streaming
10.00 Olimpiadi Giovanili, undicesima giornata – Diretta tv su RaiSportHD dalle 14.30 alle 15.20; in streaming integrale su Olympic Channel, per ginnastica artistica, futsal e atletica su Discovery Plus e HBO Max, su Rai Play dalle 14.30 alle 15.20.
10.30 Lacrosse, Europei 2026: Italia vs Finlandia – Diretta streaming su World Lacrosse WL TV.
12.00 Tiro a segno, Mondiali 2026: finale pistola 25 metri donne – Diretta streaming sul canale YouTube ISSF.
13.00 Tennis, ATP Stoccolma 2026: primo/secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Sonego vs Halys 2° match dalle 13.00; Musetti vs Samuel 2° match dalle 18:00)
18.30 Pallanuoto, Champions League 2026-2027: Oradea vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroAquaticsTV.
20.00 Calcio a 5, Qualificazioni Mondiali 2028: Italia vs Kosovo – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
20.00 Basket, Eurocup 2026-2027: Aquila Trento vs Tofas – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Basket, Eurocup 2026-2027: London Lions vs Reyer Venezia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Pallanuoto, Champions League 2026-2027: Radnicki vs Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroAquaticsTV.
21.00 Tennis, WTA Finals 2026: singolari – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio femminile, Champions League 2026-2027: Inter vs Manchester City – Diretta streaming su Disney+.
21.00 Calcio femminile, Champions League 2026-2027: Roma vs Servette – Diretta streaming su Disney+.
Mercoledì 11 novembre
00.00 Tennis, WTA Finals 2026: doppi – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e su NOW.
(Errani/Paolini vs Bucsa/Melichar-Martinez 2° match dalle 00.00 italiane)
LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00
LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-SAMUEL (4° MATCH DALLE 13.00)
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-KOSOVO DI CALCIO A 5 DALLE 20.00
LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SERVETTE DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00
LA DIRETTA LIVE DI INTER-MANCHESTER CITY DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00
LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-BUCSA/MELICHAR-MARTINEZ (4° MATCH DALLE 21.00)