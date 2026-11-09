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Calendario ATP Finals 2026: orari, tv, programma, streaming. Si gioca a Torino

Pubblicato

14 ore fa

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Per approfondire:
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli / IPA Sport

Il Pala Alpitour di Torino ospiterà, da domenica 15 a domenica 22 novembre, le Nitto ATP Finals 2026 di tennis: i primi 8 classificati della Race to Turin, che si è chiusa domenica 8, sia in singolare che in doppio, si affronteranno nell’ultimo torneo stagionale.

A Torino saranno in palio 1500 punti per il ranking ATP, sia in singolare che in doppio, e l’Italia sarà rappresentata da Flavio Cobolli, che sarà in terza fascia in sede di sorteggio in singolare e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, i quali saranno inseriti in terza fascia in doppio.

La diretta tv delle Nitto ATP Finals 2026 di tennis sarà fruibile su Sky Sport e Mediaset (palinsesti da definire), mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su Tennis TV, Sky Go, NOW e Mediaset Infinity (palinsesti da definire), infine la Diretta Live testuale sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP FINALS 2026

Domenica 15 novembre
Round robin – Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare

Lunedì 16 novembre
Round robin – Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare

Martedì 17 novembre
Round robin – Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare

Mercoledì 18 novembre
Round robin – Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare

Giovedì 19 novembre
Round robin – Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare

Venerdì 20 novembre
Round robin – Dalle ore 11.30
Doppio
Non prima delle 14.00
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare

Sabato 21 novembre
Semifinali – Dalle ore 12.00
Doppio
Non prima delle 14.30
Singolare
Non prima delle 18.00
Doppio
Non prima delle 20.30
Singolare

Domenica 22 novembre
Finali – Dalle ore 15.00
Doppio
Non prima delle 18.00
Singolare

PROGRAMMA ATP FINALS 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport, in chiaro su Mediaset (palinsesti da definire).

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW, in chiaro su Mediaset Infinity (palinsesti da definire).

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