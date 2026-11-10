LIVE Italia-Kosovo, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 2028 in DIRETTA: azzurri per confermarsi

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Kosovo valido per la terza giornata delle Qualificazione Mondiali di calcio a 5, con gli azzurri di Salvo Samperi che non hanno intenzione di fermarsi dopo le vittorie nelle prime due partite per mantenere il primo posto in classifica.

La Nazionale, dopo le prime due partite, si trova al primo posto del suo girone, valido della seconda fase del torneo. L’Italia, infatti, ha vinto 3-2 contro la Georgia e per 3-4, in trasferta, contro il Kosovo, gli sfidanti di oggi: gli azzurri sono favoriti ma il match d’andata di pochi giorni fa è stato troppo equilibrato per sottovalutare l’incontro di oggi.

Il Kosovo, oltre la già citata sconfitta contro la nostra Italia, ha affrontato nel turno d’andata la Georgia per 2-3, ottenendo tre punti importanti anche per quanto riguarda la corsa al secondo posto che vale l’accesso ai play off. Gli azzurri, oggi, con una vittoria, ipotecherebbero il primato del girone, andando a sei punti dai Dardanici.

Il match tra Italia e Kosovo inizierà alle 20.00 e verrà disputato al Paladisfida Mario Borgia di Barletta. Potrete seguire l’intero incontro con la cronaca testuale in Diretta e in Live offerta da OA Sport! Buon divertimento a tutti!